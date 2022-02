Rompicapo per l’investigatore: Chi ha commesso il furto?

Benvenuti al consueto appuntamento della Domenica con il rompicapo di Instanews! Oggi avremo a che fare con un’indagine molto interessante, perché si tratta di un enigma sopraffino. Siete pronti ad aiutare l’investigatore a trovare la soluzione?

Trovare la verità dietro il mistero di oggi non è impossibile, ma è necessario porre in essere le proprie tecniche di analisi per scoprire chi imbroglia. Siamo in un collage americano, e l’atmosfera si fa cupa proprio a causa della mancanza di alcuni oggetti. Si trovano dei sospettati, e c’è qualcosa che non torna all’investigatore. Riuscirà a capire se c’entrano gli studenti e chi mente? Dagli una mano, diventa un esperto del crimine!

Siamo in un college, e sono scomparsi gli oggetti qui sopra riportati. Si tratta di un orologio, un computer e delle cuffie. Tutti oggetti utilizzati dai ragazzi nel tempo libero o a scuola. Così, sono stati chiamati in causa tre studenti dall’investigatore, il quale si prepara ad effettuare delle domande per capire se stanno mentendo o sono sinceri.

Invece, se gli enigmi ti intrigano, siamo pronti per scoprire chi è stato a fare il furto degli oggetti, oppure no?

Rompicapo investigatore: trovato il colpevole!

L’investigatore ha delle risposte, le quali gli bastano per capire immediatamente chi sta mentendo e chi no. Susan è la prima a rispondere, dicendo che ha passato il suo tempo a studiare in aula. In questo caso, ci potrebbero anche essere testimoni che l’hanno vista impegnata nello studio.

Il secondo, Adam, rivela di aver dato un passaggio alla sorella. Anche in questo caso si potrebbe interrogare la stessa e le persone del luogo nel quale si è trovata. Infine, Mark, afferma di aver studiato l’olandese per andare in Danimarca, si potrebbe chiedere cosa ha imparato per vedere se effettivamente sa qualcosa.

Allora, avete capito chi è l’imbroglione? Se non lo avete scoperto, scorrete l’articolo, ma vi assicuro che è fin troppo facile!

Al di là dei testimoni, c’è un unico e solo imbroglione e ignorante…ed è Mark! In Danimarca non si parla l’olandese, ma il danese! Insomma, chi dice bugie dovrebbe davvero studiarsela invece di sparare delle affermazioni del genere!

Ci vediamo al prossimo enigma, vi sfido all’ennesimo rompicapo!