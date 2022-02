L’amica geniale 3 anticipazioni: una terribile scoperta per Elena

Oggi in prima serata andrà in onda su Rai 1 la terza stagione della serie tv L’amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta, con un’altra puntata piena di emozioni

Anche questa domenica si rinnova l’appuntamento con “L’Amica Geniale”, la fortunata fiction di Rai 1, che è giunta alla sua terza stagione. Le anticipazioni degli episodi di questa sera riguardano le vicende delle due amiche e di come la loro vita mette continuamente il loro rapporto, spesso fatto di un vero e proprio odio/amore. Stasera vedremo Elena aderire con convinzione alla causa femminista, e per questo motivo litigherà con Pietro.

Intanto, Nadia e Pasquale si presentano a casa di Elena a Firenze. I due si comportano male, mettendo a disagio la ragazza. Oltretutto, Pasquale si comporta in modo antipatico con Pietro. Ecco perché, quando vanno via, Pietro ed Elena litigano a causa loro, in quanto lui non vuole che una situazione del genere possa capitare di nuovo.

L’Amica Geniale 3, Elena fa una scoperta che la sconvolge

Intanto, durante la vacanza Gennaro litiga con le figlie di Elena, ma quando lei scopre che i bambini giocano “al dottore” lei scoppia. Scopre poi che sua sorella Elisa sta vedendo Marcello Solara, e a quel punto decide di tornare a Napoli per parlarne direttamente con lei.

Una puntata che vedrà tanti altri accadimenti, che ancora una volta terranno il pubblico incollato al televisore. Questo il cast dell’apprezzata fiction: Margherita Mazzucco, Gaia Girace, Anna Rita Vitolo, Pina Di Gennaro, Sarah Falanga, Imma Villa, Clotilde Sabatino, Giulia Mazarino, Gabriele Vacis, Matteo Cecchi, Giovanni Amura, Fabrizio Cottone

Eduardo Scarpetta, Giorgia Gargano, Giovanni Cannata, Francesca Pezzella, Francesco Serpico Bruno Orlando, Daria Deflorian, Francesco Russo, Sofia Luchetti, Sophia Protino, Salvatore Tortora, Francesca Montuori, Maria Vittoria Dellasta, Chiara Celotto, Luca Gallone, Antonio Buonanno, Giovanni Buselli, Elvis Esposito, Alessio Gallo e Rosaria Langellotto.