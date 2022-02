Dramma per l’ex Uomini e Donne: “Il carcinoma è tornato”

I pomeriggi di Canale 5 sono contraddistinti dalla visione del dating show più seguito di sempre, si tratta di Uomini e Donne. La verità è che oltre le storie d’amore, entrano in gioco gli eventi che contraddistinguono i personaggi del format, i quali entrano nei cuori dei telespettatori.

Sapere che un volto molto amato possa stare nuovamente male, rattristisce il fedelissimo pubblico a casa che non perde un solo appuntamento. Così, tra una verità e l’altra, non si può non parlare del fatto, anche perché trattarlo è importante per lanciare un vero messaggio di speranza, oltre che a sentire una vera testimonianza. L’ex volto non si risparmia, rivela tutto, e la tristezza non può che incombere.

Riuscire a far fronte ai problemi della vita non è semplice, poiché a volte è proprio il fatto che questi arrivano inaspettatamente a stravolgere tutto. Combattere una malattia non piace a nessuno, perché rivoluziona il modo di essere di una persona da cima a fondo. Siamo qui per rivelare le parole dell’ex protagonista di Uomini e Donne. I fan sono senza parole per quanto accaduto.

Di eventi improvvisi ce ne sono stati diversi, basta far riferimento alla paura che ha vissuto una coppia molto amata in viaggio, un evento terribile che ha letteralmente spaventato i fan.

Così, tra una rivelazione e l’altra, non possiamo non trattare l’argomento in questione. La malattia è stata ed è terribile, e ce lo racconta lei stessa.

Uomini e Donne: il racconto senza filtri dell’ex tronista

Come se non bastasse le novità fioccano dal programma, si è parlato di un nuovo sconvolgente abbandono! La conduttrice, Maria De Filippi, ne ha molte da affrontare in questo format. I sentimenti sono i protagonisti, e con essi anche le storie dei personaggi, perché la vicenda di oggi testimonia proprio questo, passa il tempo ma ai volti di Uomini e Donne ci si affeziona, non si dimenticano mai!

Si tratta di Angela Artosin! La donna si contendeva Giovanni Conversano, e la sua rivale era Serena Enardu. Così, tra una puntata e l’altra, si sono fatte guerra per raggiungere il cuore del bel tronista, e alla fine la Artosin non ha avuto la meglio, perché il ragazzo scelse l’altra. Ad oggi queste sono solo sciocchezze in confronto al dolore che sta vivendo.

La donna è mamma di due splendidi bambini, infatti decise di frequentare fuori dalle telecamere il bel Simone, attuale papà dei pargoletti Ismi e Sante. Sono una bellissima famiglia, ma l’incubo del male incombe nelle loro vite.

Infatti, non si è certi se stiano ancora insieme, ma queste parole della donna sono una coltellata al cuore, afferma:

“Il carcinoma è tornato più forte e cattivo delle altre due volte sto lottando e lo sto facendo da sola per i miei due angeli. Scrivo queste parole e piango perché la vita mi sta mettendo a dura prova.”

E’ già la terza volta che ci combatte, niente di semplice, perché le cure sfiancano, e la mente può vivere dei crolli. Così, non perde occasione per informare i followers di quanto le stia accadendo, conclude dicendo:

“Mi dovrò sottoporre a vari interventi e lo farò da sola. Spero capiate perché sono scomparsa, ma la vita mi sta massacrando di sfighe. Scrivo a voi e piango. Essere forti stavolta è dura.”

Non sarà facile superare questo terribile periodo. Con il grande augurio di riprendersi al più presto da questo incubo, restiamo aggiornati su altre novità in arrivo.