Manuel Bortuzzo scrive a Lulù Selassiè e non delude i fan della coppia

Manuel Bortuzzo scrive a Lulù Selassiè dopo la conquista della finale del Grande Fratello Vip e non delude i fan della coppia.

Manuel Bortuzzo continua ad emozionare i fan scrivendo dolci dediche alla fidanzata Lulù Selassiè che potrà riabbracciare dopo il 14 marzo, giorno della finalissima del Grande Fratello Vip anche se sia Manuel che i fan sperano che gli autori diano al nuotatore e a Lulù la possibilità di trascorrere del tempo insieme nella casa prima della finale.

Felice e orgoglioso del risultato raggiunto dalla fidanzata, ma soprattutto dei miglioramenti che, in cinque mesi, Lulù ha fatto correggendo alcuni suoi lati caratteriali, Manuel che non nasconde di sentire profondamente la mancanza della fidanzata, ha deciso di scriverle un dolce messaggio commentando un post pubblicato dallo staff che gestisce il profilo Instagram della fidanzata.

Le dolci parole di Manuel Bortuzzo per la fidanzata Lulù Selassiè emozionano i fan

Per celebrare la conquista della finale del Grande Fratello Vip, lo staff di Lulù, sul profilo Instagram, ha pubblicato il video dell’esito del televoto e una foto della serata. “Wow!! Siamo ancora senza parole, una delle serate più belle di questa edizione. Ci teniamo a ringraziare TUTTI quelli che hanno supportato la nostra LULÚ per arrivare a questo traguardo pazzesco. Senza di voi non sarebbe mai stato possibile. Siete ancora in shock quanto noi?“, si legge nella didascalia che accompagna il post.

Tra i tanti commenti spunta proprio quello di Manuel: “Regali sempre emozioni, sogni e amore 💜 meriti tutto, love u“, ha commentato Bortuzzo ricevendo tantissimi like.

Prima del commento su Instagram, Manuel aveva dedicato un altro messaggio a Lulù su Twitter.

“Al tuo fianco sempre e ovunque, pronto a difenderti da tutto e tutti, ti amo piccola“, ha scritto su Twitter facendo partire il countdown

Lontano, ma sempre vicino alla sua Lulù seppur da fuori. Manuel, da quando ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip per alcune problematiche di salute, ha sempre fatto sentire la sua presenza a Lulù andando ad urlare per lui fuori dalla casa, inviandole un aereo con un messaggio d’amore e facendole una dolce sorpresa per San Valentino.

Le nuove parole d’amore di Manuel hanno entusiasmato i fan a cui, insieme a Lulù, continua a regalare grandi emozioni.