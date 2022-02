Soleil Sorge bacia Delia Duran al Grande Fratello Vip: poi la dichiarazione ad Alex Belli e il durissimo scontro con lui.

Colpo di scena nel triangolo del Grande Fratello Vip 2021 che appassiona il pubblico da settembre. Complice un sabato sera molto movimentato, Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran hanno spiazzato tutti i telespettatori del reality show con balli sensuali, baci passionali, dichiarazioni d’amore inaspettati, scontri di fuoco e lacrime.

Il ritorno nella casa di Alex Belli che dovrebbe restare un’altra settimana ha creato numerose dinamiche e portato sia Delia che Soleil a giocare a carte scoperte ammettendo i propri sentimenti. Sabato sera, però, a tutta la storia, hanno aggiunto diversi capitoli che saranno sicuramente affrontati da Alfonso Signorini nel corso della prossima puntata. Durante la festa organizzata in love boat, il clima si è infuocato fino ad esplodere in un bacio tra Delia e Soleil.

Soleil Sorge: il bacio con Delia Duran, la dichiarazione e lo scontro con Alex Belli. Volano parole forti

Dopo aver ballato nella love boat, Soleil Sorge e Delia Duran si sono ritrovate in giardino dove, sulle scale che porta alla piscina, hanno dato vita ad un bacio che è stato visto in diretta anche da Davide Silvestri e Katia Ricciarelli che, in quel momento, non hanno nascosto lo stupore. Le due donne sono state poi raggiunge da Alex Belli con cui Soleil ha cominciato a discutere tirando fuori i propri sentimenti ed esplodendo totalmente di fronte all’atteggiamento dell’attore.

Lo scontro tra Soleil e Alex è iniziato in sauna, ma è poi esploso sotto la doccia. Durante la durissima discussione, la Sorge ha tirato fuori i propri sentimenti per l’attore come non aveva mai fatto.

“Hai detto cose bruttissime! Hai detto tutta una serie di cose che la gente usa per ferire. Lo sai che non è così! Sono allo scoperto, eccomi qua! L’ho sempre detto che ci siamo stra amati umanamente. E che ci stavamo per innamorare e che non mi sono lasciata fare questo. Ok? Questa è forza interiore. Non rompermi il c***o. Non puoi dire certe cose. Basta lo dico io a te! Rimangiati tutto quello che hai detto e ammetti che ho sempre tutelato voi. Ho cercato di frenare il nostro rapporto”, ha sbottato Soleil parlando per la prima volta di amore.

“Il motivo per il quale sono così incazzata è che avevamo un rapporto così bello… Sei veramente un egoista del ca**o. Ti importa più passare per giustificato invece che raccontare la verità. Non ne posso più di sentirmi dire certe cose. Ho sempre fatto parlare il mio cuore! Cos’altro vuoi che dica? Te l’ho sempre detto che ti amo. Di che ca**o stai parlando?“, ha concluso Soleil.