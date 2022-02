La confessione a Uomini e Donne scatena Maria De Filippi che perde le staffe

Maria De Filippi è la conduttrice per eccellenza. Molto seria sul lavoro, Maria ha un modo di fare sincero, empatico e corretto. La presentatrice, però, non sopporta proprio quando le vengono dette delle bugie e provano a farla fessa.

Ecco che nelle ultime ore, Maria De Filippi perde le staffe proprio per questo motivo. Una confessione fatta da una dama non è veritiera e la conduttrice scatena il parterre.

Scopriamo quanto è accaduto a Uomini e Donne

La confessione a Uomini a Donne scatena Maria De Filippi: la conduttrice perde le staffe

Sembrava una puntata come tutte le altre, ma quando tutto tace, Uomini e Donne sorprende.

L’appuntamento pomeridiano ha inizio con Gemma Galgani, dama torinese molto discussa. Un uomo di nome Antonio è sceso per lei e dopo un veloce confronto, Gemma si dice incuriosita dal cavaliere.

L’opinionista Tina Cipollari non crede alle sue parole e attacca la Galgani: “Cosa lo porti fuori a fare? Non devi scambiare due parole, devi uscire con un uomo che ti piace. Devi cercarti un uomo, lo capisci o no? Stai tenendo l’ennesimo uomo che non ti piace. Per te non vale iniziare dall’amicizia, ti conosciamo”.

Tina cerca lo scontro con Gemma, ma lei rimane fedele al suo pensiero: uscirà con Antonio.

E’ arrivato il turno di Massimiliano Bartolini che si mette al centro dello studio. Per San Valentino gli sono arrivati ben tre messaggi segreti. Uno è arrivato da Nadia Marsala, uno è ancora anonimo e l’altro da Gemma.

Nadia non dà troppo adito a ciò e non si mostra per niente infastidita. La dama romana è convinta di ciò che la lega a Massimiliano: “Lei ha scritto il biglietto, ma lui sta con me. C’è una differenza”.

LEGGI ANCHE -> Scoppia l’amore tra gli ex Uomini e Donne? Spunta la verità

La Galgani si impermalosisce perché è convinta di piacere al cavaliere. Secondo lei, Massimiliano è rimasto subito colpito dalla dama torinese.

LEGGI ANCHE -> Ex Uomini e Donne vuota il sacco: “Ecco chi è davvero Matteo Ranieri”

Maria De Filippi, inizialmente taciturna, perde le staffe e le dice dubbiosa: “Lo avrai visto per venti minuti in tutto“.

Gemma rimane sbigottita e il cavaliere affonda il colpo. Confessa di trovarla una bellissima donna, ma di avere una complicità unica con Nadia.

E’ due di picche per la Galgani.

Visualizza questo post su Instagram UN POST CONDIVISO DA UOMINI E DONNE (@UOMINIEDONNE)

Gemma Galgani affonda con la sua confessione. Maria De Filippi non ci sta e perde le staffe. Uomini e Donne trema ed un due di picche per la dama torinese