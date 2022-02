Quali sono i segni zodiacali più timidi? Ecco i primi tre

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali più timidi. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali più timidi, quelli che non avrebbero mai il coraggio di fare un discorso in pubblico. Scopriremo insieme quali sono i primi tre in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni zodiacali più timidi. Ecco la classifica dei primi tre.

I segni zodiacali più timidi

Pesci: al terzo posto in questa particolare classifica troviamo il segno dei Pesci. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco si preoccupano di qualsiasi cosa e non riescono a godersi la vita fino in fondo. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco si lascia condizionare troppo dall’ansia e dalle opinioni delle altre persone. La sua timidezza nasce dal timore di non essere all’altezza di un determinato compito. I Pesci si fidano degli amici più intimi ma non di sé stessi.

Cancro: al secondo posto in questa singolare classifica troviamo il segno del Cancro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto insicure, fanno di tutto per stare bene ma non sempre ci riescono. Il Cancro odia stare al centro dell’attenzione, farebbe qualsiasi cosa pur di sfuggire dagli sguardi altrui. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è molto diffidente e fa fatica a fidarsi degli altri. La timidezza del Cancro nasce dalle sue lacune caratteriali.

Vergine: al primo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno della Vergine. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco attira l’attenzione su di sé solo quando è necessario, altrimenti preferisce evitare. La timidezza della Vergine è una caratteristica che accompagna le persone appartenenti a questo segno per tutta la vita. Soprattutto nella vita professionale, il segno della Vergine preferisce defilarsi e lasciare che siano gli altri a ricevere i complimenti per un compito ben eseguito. Se la Vergine non si trova a suo agio diventa molto timida e si chiude nel suo mondo, isolandosi da tutto e tutti.