C’è posta per te, Leandro dimentica Maria Paola: ora c’è Lei!

C’è posta per te sabato scorso ha tenuto incollati milioni di italiani durante la prima serata di canale 5, trasmettendo la travagliata storia di Leandro e Maria Paola.

I due sono stati fidanzati per diversi anni, tant’è che da qualche tempo a questa parte avevano anche pensato di passare la loro relazione ad uno step successivo convolando a nozze. Il destino però è sembrato fin da subito apparire contrario a questa unione, in quanto hanno rimandato il lieto evento per ben 2 volte.

Ad impedire ciò sono stati i continui tradimenti di lui, che non è stato fedele alla sua compagna per ben 2 volte, proprio come le volte in cui hanno rinviato le nozze. La ragazza è stata molto male per l’infedeltà subita ed ha deciso di mettere un punto alla loro relazione, lui però sembrava essere ancora molto innamorato di lei ed anche pentito per quanto accaduto così aveva provato l’uno per mille chiedendole scusa da Maria De Filippi.

Leandro dimentica Maria Paola dopo C’è posta per te: il colpo di scena

Maria Paola però del suo ex fidanzato non ne ha voluto sapere nulla e dopo aver visto college con le foto che immortalavano questi anni insieme, non ha nemmeno voluto sentire la sua voce e si è interfacciata per tutto il tempo soltanto con la padrona di casa Maria De Filippi, rivelandole tutte le emozioni che ha provato nel corso di questi anni e che cos’è ormai diventato lui per lei.

La protagonista di C’è posta per te ha ammesso di provare affetto nei suoi confronti, ma l’amore ormai è giunto al capolinea considerando che ha sofferto troppo per i tradimenti subiti e che non credeva affatto alla sua voglia di voler tornare insieme. Per questi motivi aveva scelto di chiudere la busta e di continuare con la sua vita, ma che cos’è successo dopo la messa in onda della puntata?

Come i fedeli sostenitori di Maria De Filippi sapranno bene, il programma è registrato mesi prima dalla sua messa in onda e il tutto può cambiare non appena le vicende vengono trasmesse e così è successo anche per i protagonisti di questa storia.

Leandro e Maria Paola dopo C’è posta per te hanno voltato pagina. In particolar modo lui che ora ha un’altra compagna al suo fianco.