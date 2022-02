Royal Family, notizia shock: Meghan è rimasta sola

La Duchessa di Sussex è rimasta sola, la notizia ha scioccato tutti. Come reagirà adesso Meghan Markle? Ecco tutti i dettagli di questa vicenda

Meghan Markle riesce sempre ad attirare le attenzioni di tutti i media su di sé. L’ex attrice statunitense ha sempre avuto un grande feeling con le telecamere da quando ha ottenuto un notevole successo grazie alla serie tv Suits. Si tratta di un legal drama andato in onda su Netflix tra il 2011 ed il 2019. La moglie di Harry ha partecipato a tutte le stagioni della serie tranne l’ultima, poiché aveva già preso i titoli nobiliari.

L’attenzione mediatica è aumentata a dismisura quando i Sussex hanno deciso di abbandonare il Regno Unito trasferendosi oltreoceano. Dopo un breve soggiorno in Canada, la coppia si è stabilita negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. Da oltre due anni, ormai, Harry e Meghan vivono in una splendida villa nella lussuosa zona di Montecito. Il valore dell’immobile si aggira intorno ai 14 milioni di dollari.

Nelle ultime ore, l’ex stella di Hollywood ha fatto discutere per una questione molto delicata. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti d’America, si sarebbe separata dal Principe Harry, il quale avrebbe lasciato sola sua moglie. I dettagli della vicenda sono particolarmente confusi ma possiamo provare a ricostruire insieme questa avvincente storia.

Harry lascia a casa Meghan e sceglie Eugenia

La scorsa settimana è andato in scena il Super Bowl, uno degli eventi sportivi più importanti del mondo. Milioni di persone negli Stati Uniti si fermano per guardare la finale e tantissimi vip fanno a gara per accaparrarsi i posti più ambiti in tribuna. Tra questi c’era anche il Principe Harry, che ha assistito al match in compagnia della cugina Eugenia, lasciando sua moglie Meghan a casa.

L’evento è stato giocato a Los Angeles, dove vivono i Sussex ed Eugenia è volata negli States proprio per guardare la partita. Le immagini di Harry ed Eugenia sono state pubblicate su tutti i siti che si occupano della Royal Family e tutti hanno immediatamente notato l’assenza di Meghan Markle. Tra l’altro, la Duchessa di Sussex ha sempre dichiarato di amare molto la finale del Super Bowl ed in passato ha già avuto la possibilità di presenziare in diverse occasioni.

Harry ed Eugenia hanno partecipato con entusiasmo all’evento e nel corso dell’intervallo hanno potuto assistere da una posizione privilegiata agli show di artisti del calibro di Eminem, 50 Cent e Mary J. Blige. Il rapporto tra Eugenia ed Harry è sempre stato ottimo. La cugina del principe ha più volte difeso la scelta dei Sussex di lasciare il Regno Unito e pare che i rapporti siano rimasti eccellenti con il passare degli anni.