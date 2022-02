Giulia Salemi, lo ammette senza filtri: “Mi sono di nuovo innamorata”

Giulia Salemi non smette di stupire: l’influencer annuncia di essersi nuovamente innamorata e svela perchè ha perso la testa.

Bellissima, seguitissima dai fan e, soprattutto, nuovamente innamorata. Giulia Salemi continua a regalare gioie ai suoi followers che, di fronte all’ultimo annuncio, non hanno nascosto il loro entusiasmo. L’influencer che, con la partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip è entrata nel cuore del pubblico per i suoi modi di fare semplici e genuini, continua a conquistare applausi e consensi. L’ultimo annuncio, così, non ha lasciato indifferenti i fan.

Giulia Salemi ha svelato al popolo di Instagram di essersi nuovamente innamorata. Ufficialmente fidanzata da un anno con Pierpaolo Pretelli con cui la storia è iniziata nella casa del Grande Fratello Vip, Giulia ha dichiarato pubblicamente il suo amore, ma non a Pierpaolo.

Giulia Salemi, la dichiarazione d’amore che conquista tutti

I fan, però, possono stare tranquilli. Nessuna crisi con Pierpaolo Pretelli con cui la storia d’amore procede a gonfie vele e con il quale ha da poco allargato la famiglia con l’adozione del cucciolo Prince Valiant di cui è follemente innamorata. L’ultima dichiarazione d’amore di Giulia che ha portato a casa migliaia di like, tuttavia, non è nè per il fidanzato Pierpaolo nè per il loro cagnolino.

A far perdere la testa alla Salemi sono stati i prodotti di bellezza che usa quotidianamente per la cura della sua pelle ambrata e senza imperfezioni. A svelarlo è stata proprio Giulia che ha scelto di condividere il suo segreto di bellezza con tutte le persone che, ogni giorno, la inondano d’affetto su Instagram.

“Mi sono di nuovo innamorata della mia beauty routine… E devo ringraziare solo @sundayriley per questo 💘 Prodotti pazzeschi che saranno lo sponsor esclusivo di skincare della fashion week”, ha scritto Giulia nella didascalia che accompagna un video in cui mostra la sua beauty routine al mattino.

papà Mario e mamma Fariba a cui è estremamente legata, Giulia cura ogni giorno la sua bellezza utilizzando prodotti di sephoraitalia sundayrileyeurope Dotata di una bellezza unica e particolare, frutto delle sue origini italo-persiane che ha ereditata daa cui è estremamente legata, Giulia cura ogni giorno la sua bellezza utilizzando prodotti dicome mostra nel video qui in basso.

Con la sua bellezza esteriore ed interiore, Giulia ha conquistato non solo il cuore dei fan, ma soprattutto quello di Pierpaolo Pretelli di cui è sempre più innamorata e con cui sogna di avere un futuro sereno e felice.