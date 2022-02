Lulù e Manuel: lei gli parla al GF Vip, lui risponde dalla tv e il web esplode

Lulù e Manuel, lontani ma sempre vicini: lei gli parla al Grande Fratello Vip, lui le risponde e la bacia dalla tv e il web esplode.

C’è una connessione unica tra Lulù e Manuel, lontani da quattro settimane, me sempre vicinissimi con il cuore e l’anima. La dimostrazione del legame speciale che c’è tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è arrivata ieri sera quando Lulù, sul suo letto, nella camera arancione del Grande Fratello Vip, ha cominciato a parlare a Manuel come se, in quel momento, il fidanzato fosse accanto a lei.

Effettivamente, Manuel, nel momento in cui Lulù ha cominciato a raccontargli la sua giornata per poi dichiarargli tutto il suo amore, era davanti alla tv. Nell’ascoltare le parole della fidanzata, si è lasciato andare ad un sorriso e ad un gesto che ha conquistato tutti i fan.

Lulù e Manuel, il dialogo a distanza conferma la connessione speciale tra i due

In attesa di riabbracciarsi, Lulù e Manuel riescono a comunicare anche a distanza nonostante l’unico consapevole della situazione sia Bortuzzo. Ieri sera, dopo cena, Lulù si è ritirata nella sua stanza e ha cominciato a raccontare la sua giornata al fidanzato che, in quel momento, era in diretta su Instagram insieme all’amico Davide con la tv fissa sulla regia che inquadrava Lulù.

“Poi andrò a struccarmi. Lo so che quando eri qua mi struccavo sempre all’ultimo, ma lo facevo perchè volevo che la giornata non finisse mai però tra un po’ vado a struccarmi, mi lavo i denti così vado a dormire perchè sono stanca di andare sempre a letto tardi” – dice Lulù parlando alla telecamere come se fosse Manuel ad ascoltarla. “Vado a fumare, poi mi metterò a letto con Jessy. Dietro di noi, come ben sai, ci sono Alessandro e Sophie, Miriana e qui Giucas. Prima di dormire ci facciamo delle grosse risate. Poi dormirò e domani mi vedrai in puntata”, ha aggiunto.

LEGGI ANCHE —>MANUEL BORTUZZO NON PERDONA: IL GESTO CON CUI ASFALTA ALEX BELLI

E poi l’immancabile dichiarazione d’amore: “Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo (ripetuto tantissime volte ndr) My babylove, my husband. Sei mio marito, non vedo l’ora di vivere tutta la mia vita con te. Tutta la vita solo io e te, le nostre famiglie e le persone che amiamo“. Manuel, davanti alla tv in quel momento, dopo averle dato un bacio attraverso il teleschermo, ha aggiunto: “Ti amo amore mio, sono qui”.

LEGGI ANCHE —> JESSICA SELASSIÈ SVELA TUTTO: IL PASSATO DOLOROSO DI LULÙ

Il momento in cui Manuel rispondeva a Lulù dichiarandole, a sua volte, il suo amore, è stato immortalato dall’amico Davide durante la diretta Instagram. Il momento ha scatenato l’entusiasmo dei fan che sperano che Alfonso Signorini dia la possibilità a Bortuzzo di fare la quarantena per poter tornare in casa per un saluto alla fidanzata.

il resto del mondo semplicemente smette di esistere quando comunicano, anche se a distanza.. sono l’essenza più pura dell’amore 💖#fairylu #gfvip pic.twitter.com/1I0FQtn61Y — 💗…🧚 (@giucarellas) February 21, 2022

Un momento che ha emozionato tutti i fan della coppia che, dal 22 settembre e che Manuel ha scelto di tatuarsi, giorno del primo bacio, nonostante vari alti e bassi, non hanno mai smesso di credere in questo amore.