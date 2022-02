Manuel Bortuzzo, fuori dal Grande Fratello Vip, continua a seguire il reality per la fidanzata Lulù e con un gesto asfalta alcuni vipponi.

In alcuni casi non servono tante parole per esprimere la propria opinione. Lo sa bene Manuel Bortuzzo che, di fronte ad alcune immagini, si è lasciato andare sui social condividendo una emoticon che, non solo è diventata virale, ma ha messo d’accordo diversi utenti sui social.

Manuel ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip lo scorso 24 gennaio a causa di alcune problematiche di salute. Dopo cinque mesi, ha dovuto alzare bandiera bianca, salutare la fidanzata Lulù che ha conquistato il posto in finale e riprendere la sua vita tra sedute di fisioterapia e allenamenti.

Bortuzzo, tuttavia, segue ventiquattro ore su ventiquattro ciò che accade nella casa per poter sentire più vicina la fidanzata di cui sente profondamente la mancanza. Sabato sera, così, mentre guardava ciò che stava accadendo in casa, si è lasciato andare ad un gesto.

Manuel Bortuzzo contro Alex Belli? La foto e il video non lasciano dubbi

Sabato sera, nella casa del Grande Fratello Vip, è andata in scena una festa durante la quale è accaduto davvero di tutto. A spiazzare tutti è stato il bacio tra Delia Duran e Soleil Sorge. Mentre andava in onda il momento del bacio tra Soleil e Delia, Manuel era davanti alla tv per guardare la sua Lulù. Di fronte alla scena, ha pubblicato una storia su Instagram. Nessuna parola, ma una semplice emoticon con cui Bortuzzo ha espresso il proprio punto di vista sulla situazione.

Manuel, inoltre, oggi ha trascorso la giornata con due amici che hanno pubblicato alcuni momenti sui social. Il nuotatore, in particolare, si è divertito a giocare a biliardo e, dopo un tiro sbagliato di un amico, ha commentato utilizzando alcune delle parole dette da Alex Belli negli ultimi cinque mesi. “Non è il tuo game, sei in loop“, ha detto Bortuzzo.

“Non è il tuo game. A casa ciccio sei in loop”😂

LUI È LA MIA VITA ALFONSO😭#GFvip #fairylu pic.twitter.com/1daVmNJKAs — L💕 36% 57%🧚 (@supremanes) February 20, 2022

Di Alex Belli, Manuel ha parlato anche in un’intervista rilasciata a Casa Chi: “Come avrei accolto Alex Belli dentro la Casa del GF Vip? Molto probabilmente lo avrei abbracciato ma non sarei riuscito a cag*rlo più di tanto. Questa storia mi ha stressato la vita… basta […]

Perché non mi hanno fatto fare la quarantena? Probabilmente perché dovevano dare la priorità a Belli. Le cose vere colpiscono nella vita e non nello spettacolo quindi… sti cazz*! Anche solo per darle un bacio sette giorni di clausura li avrei fatti. Comunque alla produzione lo chiedo, la butto lì… fatemi entrare per una notte in Love Boat, dai”.