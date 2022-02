Oroscopo 21 febbraio 2022: Che cielo per lo Scorpione, un flop il Toro!

Lunedì è arrivato, e con esso tutte le preoccupazioni per i segni zodiacali! Cari amici di Instanews tenetevi forte, perché l’Oroscopo di oggi sarà solo una base di tutto quello che accadrà in seguito. Siete pronti a conoscere i nuovi moti, e come i segni fortunati e sfortunati affronteranno tutto?

La verità è che al cielo piace muoversi un po’ come gli pare, o meglio è l’Universo che ci domina! Un giorno capiremo l’importanza di sentirci piccoli rispetto tutto il firmamento, ma al momento ciò che interessa è scoprire come nutrire la spiritualità e capire come affrontare le sfide del quotidiano. Oggi, continuano gli effetti del Sestile Giove-Urano, e nuove dinamiche stanno per entrare in gioco.

I segni zodiacali sono in fermento, perché i moti e le influenze degli Astri continuano a cambiare le carte in tavola. Nuove verità in arrivo, ma solo dopo tanto lavorare su sé stessi si possono comprendere appieno. Perché diciamolo non sempre si capiscono i segnali dall’Universo, a chi non è capitato di dire: “perché accadono tutte a me?”.

Vi garantisco che succede a tutti, ma la vita e le sfide del quotidiano rendono vivi. Coraggio, forza e speranza non devono mancare mai, altrimenti ci si abbatte sotto questo cielo un po’ senza regole che disorienta.

Il fatto è che al momento con il Sestile Giove-Urano si è in una fase nella quale l’improvvisazione è l’arma principale per riuscire. Ad alcuni viene facile metterla in pratica, per altri meno, ed è proprio questo ciò che rende una giornata pessima o positiva.

Il Sestile indica che il cielo è diviso proporzionalmente in 6 parti da 60° e gli Astri in questione, Giove e Nettuno sono posti ad altrettanta distanza. Tra provocazioni, rinunce e forza di volontà, ecco come i fortuna reagiranno e gli sfortunati dovranno destreggiarsi.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo del 20 febbraio 2022: grandi energie per il Leone, meno per il Cancro!

Oroscopo: vittoria per lo Scorpione!

Possiamo proprio dire che squadra che vince, non si cambia! Scorpione, Leone e Bilancia, sono stati già i favoriti dei giorni scorsi. La verità è che hanno tutti e tre delle caratteristiche che li rendono versatili e abili nelle situazioni. Acqua, fuoco e aria sono i rispettivi elementi, ecco come li sfrutteranno. Se sei dell’Ariete sei il quarto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo 19 febbraio 2022: Scorpione fidati del destino, Leone un po’ meno!

Iniziamo dallo Scorpione, con il transito sei una bomba. Al lavoro nessuno potrà dire niente al tuo acuto intelletto e spirito di osservazione, ma è in amore che darai il meglio di te. Ci sono nuove fiamme pronte a scoppiare, hai già il tuo interesse, ma non dare nulla per scontato. Consigli: vivi te stesso al 100%, perché quando dai il massimo sei invidiabile.

Passiamo alla Bilancia, il segno più raffinato dello Zodiaco. Quando si parla di eleganza non si tratta solo di moda, ma anche del tuo spirito critico. Infatti, saprai ben sfruttare questo cielo, sia nelle relazioni, dove va tutto bene, che al lavoro contro chi voleva avere la meglio. Consigli: cura le emozioni, sono una parte di te imprescindibile.

Che dire del Leone? Finalmente ha quello che si merita dopo tante pene! Il Re dello Zodiaco è sicuro di sé, infatti che si tratti sia sfera sentimentale o di mondo del lavoro, tu sarai un vero leader, perché i moti ti valorizzano. Nelle sfide dai il massimo, ma attento a non farti buttare giù dalle critiche. Consigli: allarga i tuoi orizzonti, potresti stupirti.

Si chiedono consigli per il Toro, sta messo male!

Niente di bello da dire su questi tre: Toro, Capricorno e Cancro, e ve la siete cercata! Vi dico questo perché è da un po’ che siete nelle retrovie della classifica, non è sempre il cielo ad essere contro di voi. Terra, terra e acqua sono i vostri elementi, vi conviene contenervi. Se sei del Sagittario sei il quarto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo proprio dal Toro, che cocciutaggine! Ti ho già detto di non rimanere fisso sui tuoi ideali in modo assoluto, ed ecco che ti ritrovi a non sapere fronteggiare alcuna situazione. Bloccarti non ti servirà sotto nessun fronte, ti decidi a darti una mossa? Consigli: non prendertela se non è andata per come ti sei prefissato, è proprio questo il bello di essere flessibili e di cambiare idea!

Passiamo al Capricorno, l’organizzatore dello Zodiaco. Insisti, sii tenace, dove hai lasciato la tua forza d’animo? Qualcuno ti ha buttato giù? Reagisci! Metti in pratica le tue abilità, come il tuo amico Toro, non pensare che va sempre tutto per come lo si organizza. Consigli: nonostante i no, insegui i tuoi sogni.

Infine, ma non meno importante, dobbiamo fare una bella chiacchierata con il Cancro. Lavora durante la giornata, così che la sera tu possa stare più sereno. E’ vero hai troppe cose da risolvere, ma piangerci su non servirà a niente. Rimboccati le maniche. Consigli: amore e lavoro non sono messi troppo male, ma hai bisogno di avere chiare le tue priorità.