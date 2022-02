Clarissa Selassiè sbotta, amaro sfogo sui social: “Non mi avrai più”

Clarissa Selassiè, su Instagram, sbotta e si lascia andare ad un amaro sfogo: “Questa non è la persona che conosco. Non mi abvrai più”.

Clarissa Selassiè sbotta su Instagram e si lascia andare ad uno sfogo destinato a far rumore. La sorella di Jessica e Lulù Selassiè che, nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip ha conquistato la finalissima del 14 marzo, con un lungo post, attacca Antonio Medugno, uno degli ultimi concorrenti a varcare la porta rossa e con cui ha avuto un flirt.

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, Antonio Medugno ha conosciuto Clarissa trascorrendo del tempo con lei. Inoltre, come ha poi raccontato lui stesso a Lulù, ha avuto modo anche di parlare con Manuel Bortuzzo il quale gli ha chiesto di stare vicino a Lulù con cui, sin dai primi giorni, ha instaurato un ottimo rapporto. Negli scorsi giorni, però, qualcosa si è rotto e Clarissa, a mente fredda, ha deciso d’intervenire.

Clarissa Selassiè attacca Antonio Medugno: cosa ha fatto il tiktoker al Grande Fratello Vip contro Jessica e Lulù

A far infuriare Clarissa Selassiè è stato l’atteggiamento di Antonio Medugno che, durante il durissimo scontro tra Lulù e Sophie Codegoni in seguito al quale la fidanzata di Manuel Bortuzzo ha quasi avuto un attacco di panico, ha discusso duramente con Jessica. Antonio, in particolare, nel video pubblicato tra le storie da Clarissa, accusa Lulù di aver mentito sui problemi alimentari. “Lei non ce l’ha perchè non non mangi il pollo fritto e poi il latte con il nesquik“, ha detto Antonio.

Jessica, furiosa, ha provato a far capire a Medugno come, dopo aver mangiato quel pollo frutto, Lulù si sia sentita in colpa rimettendo poi tutto. Il pesantissimo attacco di Antonio che ha continuato a rivolgere critiche alle sorelle Selassiè con Nathaly Caldonazzo che ha, a sua volta, litigato pesantemente con Jessica, ha convinto Clarissa a rompere il silenzio.

“Questa non è la persona a cui sono legata. Questo non è il mio Antonio, quella persona delicata, fragile, sensibile ed educata. Non so se questa è la tua vera indole, e io abbia conosciuto una falsità o altro. Con me avevi qualcuno che ti faceva da spalla, ma nel momento in cui vai contro alle persone che amo di più, dopo tutto quello che ho fatto per te, non mi avrai più. Non ci sono persone per descrivere la delusione che mi hai dato”, ha scritto Clarissa.