La svolta che nessuno si aspettava per Alex Belli e Soleil Sorge

Alex Belli e Soleil Sorge continuano ad essere protagonisti di questo Grande Fratello Vip 6. Prima amici, poi complici con baci artistici e adesso divisi da quando Alex è rientrato nella Casa per recuperare il suo matrimonio con Delia Duran.

La puntata di giovedì sera non è stata affatto facile sia per la modella che per Soleil. Alex si è diviso tra il rassicurare Delia e il cercare di far sembrare tutto normale con la influencer per poi lasciarsi andare in un pianto abbracciato forte alla Sorge.

E’ ovvio che la Duran appena ha visto questa scena è rimasta scioccata e delusa nuovamente da suo marito. Ma Alex Belli prende una decisione inaspettata sul suo rapporto con Soleil Sorge.

Scopriamo cosa è accaduto al GF Vip

Alex Belli e la svolta inaspettata su Soleil Sorge: “Hai già tanto peso”

Delia Duran è scossa dopo la puntata per le immagine viste e cerca un confronto con Alex Belli. Ha bisogno di sentirsi capita, amata e unica e non vuole che le stesse attenzioni che l’attore ha per lei, le abbia anche per Soleil.

Alex cerca di spiegare a sua moglie che si trattava solamente di un momento di debolezza e per questo ha deciso di portare il caffè all’amica.

“Ti ripeto: non sono andato a svegliarla, stavo passando. A un certo punto era buio perché non avevano ancora acceso le luci. Sono entrato c’erano Davide e Barù e ho detto: ‘volete un caffettino?‘ ” racconta l’attore e aggiunge: “Poi quando stavamo lì sono scoppiato. Ma tu lo vedi il mio viso, amore mio? Io sono stanco. Non volevo appesantire lì. In questo momento tu hai già tanto peso“.

Delia non è tonta e non crede alla motivazione di suo marito. “Alex non dire così, ci sei andato perché ci volevi andare. Altrimenti venivi da me. Tu hai detto: ‘Amore, sono qui per lei e anche per te’ ” commenta innervosita la modella.

Ma Alex ha già la risposta e la giustificazione pronta: “No, no no. Ma quando mai ho detto sta roba. Amore hai sbagliato. Ascoltami, allora tu ascolti solo una clip che viene tagliuzzata. E la dimostrazione che ho fatto io per te uscendo il 13 dicembre da qua?“.

Intanto non ha scelto, ma è stato espulso dal GF Vip, quindi non è merito di Belli e poi i mille tweet e aerei per Soleil sono sicuramente un’ottima dimostrazione di amore nei confronti di Delia.

Alex prende una svolta inaspettata nel suo racconto con Soleil Sorge. Il gieffino sorprende tutti con queste parole: “Non c’è. Non c’è niente e siamo dentro 1000mq amore mio. Questa roba, quando finisce, ognuno a casa sua. Sayonara, amore mio. Qui è qui, è questo il Grande Fratello“.

Non so se almeno l’attore creda a quello che dice. Questa svolta inaspettata ha scioccato Delia Duran e sicuramente lascerà di sasso Soleil. Alex Belli è pronto a recuperare il suo amore, ma deve scegliere e rimanere coerente