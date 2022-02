Che bella giornata: ecco com’è oggi la Farah che conquista Checco Zalone

Ha incantato tutti con il suo sorriso e la sua bellezza particolare sugli schermi cinematografici nel lontano 2011 con Checco Zalone, e il suo film di successo “Che bella giornata”

I film di Checco Zalone sono sempre un successo straordinario. Uno dopo l’altro conquistano il pubblico. Grande simpatia, e spesso fanno anche parecchio riflettere. Uno di quelli più amati dal pubblico è sicuramente “Che Bella Giornata”, che proprio di recente ha compiuto 11 anni. Un trama originale e battute a raffica, nonché una serie di situazioni paradossali. Oltre al grande protagonista, fece impressione anche una delle attrici protagoniste, vale a dire quella che interpretava il personaggio di Farah.

Si tratta dell’attrice Nabiha Akkari, che all’epoca colpì non solo per la sua bravura, ma anche per la sua particolare bellezza e un fascino che ha lasciato il segno. Ecco perché anche dopo quell’esperienza l’attrice è rimasta nella memoria del pubblico, che spesso si chiede che fine ha fatto. Quello che sappiamo di certo è che oggi ha 35 anni anni.

Che fine ha fatto la splendida attrice che recitava con Checco Zalone?

E’ nata in Francia, ma è di origini tunisine, come si intuisce dal nome e dal colore particolare della pelle. La ragazza ha studiato teatro e musica al conservatorio di Val d’Yerres, per questo è sempre stata votata al mondo dello spettacolo e dell’arte. Sin da giovane ha intrapreso la carriera di attrice, con risultati interessanti.

Ha lavorato soprattutto in teatro a Parigi, visto che continua a lavorare soprattutto in Francia. E’ stata anche modella e ha lavorato per diverse campagne pubblicitarie piuttosto importanti. Non ha recitato soltanto nel film di Checco Zelone, ma anche in altre pellicole importanti.

Tra queste “Lezioni di cioccolato 2”, La folle histoire de Max et Léon, e Taranta On the Road. Non è finita qui, perché Nabiha è stata anche cantante: nel 2008 ha formato un suo gruppo che suonava la musica rock. Ha anche pubblicato un EP e un paio di singoli di successo. Ultimamente si sta cimentando anche nel ruolo di sceneggiatrice.