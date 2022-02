Manila Nazzaro, la clamorosa scelta spiazza: “Non mi deve più cercare”

“Non mi deve più cercare“: la clamorosa scelta di Manila Nazzaro che spiazza tutti

La puntata di giovedì sera del Grande Fratello Vip è stata alquanto difficile per Manila Nazzaro. La gieffina ha cambiato molti pareri nell’ultimo mese e adesso riesce ad avere una visione più lucida del gioco.

Manila però esce distrutta dalla diretta e si sfoga. Kabir Bedi dà un duro giudizio per l’ex Miss Italia, le amiche Soleil Sorge e Katia Ricciarelli ne approfittano e affondano il colpo e anche Alfonso Signorini rimprovera in modo freddo la gieffina.

Insomma, Manila è ferita e prende una clamorosa scelta. “Non mi deve più cercare” commenta in lacrime, ma capiamo insieme cosa è accaduto al GF Vip

Manila Nazzaro ha ricevuto duri colpi durante la puntata del Grande Fratello Vip di giovedì sera. L’attacco più forte lo riceve dal presentatore Alfonso Signorini che ritiene che la gieffina non sia sincera.

Il conduttore ha infatti rimproverato Manila per come si è comportato con Kabir Bedi. Nonostante durante la settimana sembrasse che i due avessero raggiunto una pace, la Nazzaro lo manda all’eliminazione.

Il suo gesto ha fatto innervosire anche Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, ai tempi amiche strettissime dell’ex Miss Italia.

Le due cogliono la palla al balzo e la attaccano duramente di fronte a tutti.

Manila attende la fine della puntata e corre in camera in lacrime. Delia Duran se ne accorge e la raggiunge per consolarla.

“Non è giusto che tu vieni per l’ennesima volta colpevolizzata di un qualcosa che non c’è. Tu hai servito e riverito chiunque in questa casa” commenta la modella e aggiunge: “Io a Kabir lo ammiro e lo stimo come artista, anche a Katia, però bisogna dare un peso alle cose”.

Manila piange e dà inizio ad uno sfogo piena dalla puntata appena conclusa. “Katia e Soleil hai sentito cosa hanno detto? Le ho curate per mesi. Tutti qui dentro devono essere rispettati”.

“Quelle parole che mi ha detto, mi hanno aperto un cratere nel cuore, perché io sono stata veramente disperata nella mia vita per i miei figli. Lui non sa nulla di me, ha utilizzato una parola assurda per una mamma che ha combattuto per i suoi figli. L’attacco di Soleil è stato senza rispetto per me, la prima che non ha avuto rispetto per nessuno qui dentro” singhiozza la Nazzaro esprimendo il suo pensiero.

Kabir è stato veramente duro con la gieffina che si sente il cuore spezzato in due. Manila è stanca di stare appresso ai bisogni di tutti quando poche persone lo fanno con lei.

Stanca delle strategie, crolla in un pianto e prende una clamorosa scelta.

“Qui c’è gente che merita di rimanere, non lui. Ha detto una cosa cattiva e Katia non mi ha neanche difeso, e per lei ho fatto tutto” dice Manila e affonda il colpo: “Lei non mi deve più cercare, metto un muro. Kabir non sa nulla di noi, spara sentenze senza sapere“.

Manila Nazzaro sta accusando il colpo. Nell’ultimo periodo tante persone le hanno voltato le spalle, soprattutto quelle da cui non se lo sarebbe mai aspettata. E’ proprio per questo che prende una clamorosa scelta, ma riuscirà ad essere fedele a questa decisione? Lo scoprire solo continuando a seguire il GF Vip