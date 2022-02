Bomba sul Grande Fratello vip: la famiglia di Soleil Sorge non perdona

La famiglia di Soleil Sorge non perdona affatto: bomba sul Grande Fratello Vip

Soleil Sorge è una influencer di origine americana, nonché concorrente del Grande Fratello Vip. La gieffina ha un’ottima dialettica, sa come essere sensuale ed è una vera e propria bomba di energia.

Proprio grazie al suo modo di essere è riuscita a conquistare il cuore di Alex Belli che però è sposato con la modella Delia Duran.

Questo triangolo artistico ha tenuto attaccati al televisore un sacco di telespettatori, ma adesso la situazione sta veramente sfuggendo di mano.

L’attore è rientrato nella Casa per ritrovare la pace e l’amore con sua moglie, ma Alex non ha considerato che Soleil Sorge ha visto e capito tutto.

Durante una serata al Grande Fratello Vip a tema Wild, il trio ha un duro scontro quasi da brividi, a mio parere. Sono state usate parole forti e tanti fan del programma hanno detto la loro sui social.

Tra questi troviamo anche la famiglia di Soleil che lancia una bomba sul GF Vip. Scopriamo cosa hanno fatto

La famiglia di Soleil Sorge non ci sta: bomba sul Grande Fratello Vip

Durante la serata organizzata dal Grande Fratello Vip di sabato sera, la Casa ha vissuto dei forti scontri che non sono passati inosservati dai fan del programma.

Prima di tutto c’è stato un bacio molto passionale tra Soleil Sorge e Delia Duran anche se l’influencer ha poi rivelato che fosse una trappola per la modella. La gieffina è rimasta basita dal fatto che Delia fosse arrabbiata con lei per i baci con Alex e l’ha provocata fino a farsi dare un bacio passionale. Perché essere gelosa di Soleil se poi fai la stessa cosa ha ha fatto suo marito?

Dopo ciò, però, gli animi si sono veramente surriscaldati. Sarà stata la sauna, ma Soleil e Alex hanno avuto un duro scontro.

L’attore cerca di abbracciarla tenendola salda a sé mentre la gieffina cerca di ribellarsi. Belli continua a chiedere di stare in silenzio continuandole a dire: “Shhh” e provoca costantemente Soleil.

Al ché, la Sorge esplode e dice tutto quello che pensa sull’attore. In lacrime, arrabbiata, delusa, in confusione, Soleil dopo una forte discussione piange singhiozzando in veranda e Lulù e Miriana vanno prontamente a consolarla.

La situazione in Casa sta diventando veramente ingestibile e sia i concorrenti che i telespettatori sono in crisi in questo momento.

C’è chi crede che Soleil faccia parte del teatrino e c’è chi invece crede che ci sia cascata ingenuamente e che sia stata sempre vera al Grande Fratello Vip.

Ecco che arrivano in sua difesa i suoi familiari e il suo staff. E’ proprio quest’ultimo a scrivere su quanto accaduto proco prima sul profilo Twitter della gieffina.

“Stiamo ricostruendo e valutando i fatti. Calma e sangue freddo” scrivono in un post.

Gianluca Costantino, ex concorrente uscito la settimana scorso e amico della Sorge, pende le difese dell’influencer e punta il dito contro Alex: “Serve un vocabolario, occorre rimembrare la definizione di uomo“.

Il post viene poi ripubblicato da Wendy, la mamma della Sorge, che aggiunge: “Basta Belli!“.

Che Soleil faccia parte o meno del teatrino, Alex è stato veramente duro con la gieffina. Consideriamo che l’attore definisce la Sorge sua amica e dice anche di amarla. I gesti e le parole di quella sera non lasciano minimamente intendere ciò. Belli non ha avuto cura di Soleil, secondo me.

Nel silenzio fino ad ora, anche la zia della gieffina prende le sue difese e scrive due parole sull’attore.

“Facile fare terrorismo su una ragazza di 27 anni braccata da due avvoltoi assetati, tra cui un uomo di 40 anni che si lega alle donne per affermare il suo piccolo ego! Sole non è impeccabile, ma non è di certo complice di un tale teatrino che fa gola allo show. #belliritirati” tweetta Daniela Sorge.

Io credo che Soleil non faccia parte di questo teatrino. Sicuramente ne ha approfittato molto per far parlare di sé e si è anche divertita nello stuzzicare Alex, ma lei non fa parte della soap opera. Le parole di Belli sono state più dure dei gesti di Alessandro Basciano che sono stati puniti dal GF Vip la settimana scorsa. La bomba sul Grande Fratello Vip è stata lanciata e spero che Alfonso Signorini usi parole severe con l’attore perché non ha trattato bene le donne che dice tanto di amare