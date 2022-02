E’ stato il primo conduttore de I Soliti ignoti: poi il tragico addio

La bellezza della televisione italiana è contraddistinta dal lavoro di veri professionisti, come il conduttore in questione. L’addio è stato un fulmine a ciel sereno, dopo anni si fa l’abitudine, ma dimenticarlo è decisamente impossibile. Così, tra una clip e l’altra, ecco quanto accaduto.

Non si può non parlare di alcune icone del palinsesto televisivo che per anni sono stati una grande compagnia per il pubblico a casa. Intrattenere non è facile, soprattutto se lo si fa con tanta gentilezza, cordialità, e uno spirito così travolgente. Energia, allegria e amore per il proprio lavoro, sono stati degli ingredienti che hanno contribuito a rendere il suo mito eterno e indiscusso. Parlarne non sarà mai abbastanza, specialmente quando è andato via.

La vita è piena di imprevisti, proprio per questo non sempre tutto va come sperato. Dovremmo un attimo ricordare che siamo di passaggio su questa terra, e che siamo tutti sotto lo stesso cielo. Così, tra un ricordo e l’altro, non possiamo non parlare di un personaggio che ha decisamente segnato la storia della televisione italiana.

Di drammi se ne è sentito parlare abbastanza per ora

Non bisogna disperarsi, ma cogliere da vicende come quella che tratteremo adesso, che è meglio cogliere il meglio da quello che accade. Esserci è un dono, sempre!

L’addio del conduttore televisivo più amato

Come se non bastasse di problemi se ne parla sempre di più nel mondo della televisione. Ed è proprio da queste esperienze che i telespettatori colgono qualcosa di inedito sui propri beniamini. Si va al di là della notizia, perché protagonisti, come il conduttore di oggi, assumo un volto molto più umano! Dietro il mito, si nascondono persone in carne ed ossa. E' passato del tempo, ma la tristezza è ancora tanta.

Come si può dimenticare la grandezza della sua persona? Fabrizio Frizzi è indimenticabile! Non ci sono parole per spiegare quanto quest’uomo abbia contribuito a rendere la televisione un posto accogliente e divertente, ma è necessario riportare due parole, per far si che il ricordo rimanga ancora vivo.

Muore a soli 60 anni, dopo aver condotto circa 73 programmi! Miss Italia è stato il format che più lo ha reso famoso, lo ha infatti presentato dal 1988 al 2002, e poi nel 2011 e 2012. Poi ancora è stato il volto storico del programma I Soliti Ignoti. Per non dire quanti colleghi lo stimavano e lo ricordano con immenso affetto.

Ricordiamo: Renato Zero, Max Giusti, Paolo Ruffini, Pippo Baudo, e persino il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha speso parole d’affetto per lui e la famiglia quando è scomparso.

A tal proposito, la moglie Carlotta ha condiviso una frase comunicata dallo stesso, la quale ci permette di comprendere ancora più a fondo, quanto sia stato a disposizione degli altri, a che quando stava male. Ecco le parole inedite del presentatore in riferimento al male:

“Non è ancora finita”. Se guarirò, racconterò tutto nei dettagli, perché diventerò testimone della ricerca. Ora è la ricerca che mi sta aiutando.”

Quindi, ancora prima di andare via, stava già pensando a come aiutare chi ha di bisogno. E’ stato, e lo sarà per sempre, una persona meravigliosa.