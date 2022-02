Lulù Selassiè svela tutto: “Con Manuel stava per succedere l’ultima notte”

Lulù Selassiè, al Grande Fratello vip, svela nuovi dettagli della sua storia con Manuel Bortuzzo: “Stava per succedere l’ultima notte”.

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo stanno contando i giorni che mancano al 14 marzo, giorno della finalissima del Grande Fratello Vip 2021 a cui parteciperà sicuramente la principessa etiope essendo stata eletta dal pubblico seconda finalista. Lontani ormai da quattro settimane, i due stanno vivendo praticamente in simbiosi anche se a distanza pensandosi continuamente e parlando l’uno dell’altra.

Lulù, nella casa del Grande Fratello vip, parlando con le persone a lei più vicine, si lascia spesso andare a racconti inediti che le telecamere del reality show non hanno mostrato. E’ quanto ha fatto poco prima della 43esima puntata parlando nella camera arancione con Giucas Casella e Miriana Trevisan.

Lulù Selassiè e l’intimità con Manuel Bortuzzo: il dettaglio raccontato a Miriana Trevisan e Giucas Casella al Grande Fratello Vip

Mentre si trovava nella camera da letto arancione dove, con la sorella Jessica, stava sistemando il letto, Lulù ha raccontato un dettaglio della sua intimità con Manuel Bortuzzo. A fornirle l’assist è stata Miriana Trevisan che, esattamente come la principessa, stava cambiando le lenzuola così come Giucas Casella. “Qui dentro non accadrà mai“, ha sottolineato la Trevisan facendo riferimento alla possibilità di avere un’intimità importante. “L’ultima notte tra me e Manu stava per succedere”, si è lasciata andare Lulù senza aggiungere ulteriori dettagli.

La frase di Lulù ha immediatamente attirato l’attenzione di Giucas Casella che, alla principessa etiope con cui ha un rapporto strettissimo, ha chiesto: “Hai fatto l’amore con Manu?”. “Ma ti pare?”, è stata la risposta di Lulù. Il rapporto tra Manuel e la Selassiè, tuttavia, dopo cinque mesi, è diventato sempre più intenso e forte. L’ultimo mese e mezzo insieme nella casa sono stati praticamente inseparabili anche se le telecamere del reality show non hanno mostrato tutto del loro rapporto come ha confermato lo stesso Bortuzzo dopo aver abbandonato la casa di Cinecittà.

Il racconto di Lulù è stato prontamente ripreso dai fan della coppia su Twitter. Ora, dopo aver sognato vedendo nascere e crescere la loro storia d’amore, i fan non vedono l’ora di rivedere nuovamente insieme Manuel e Lulù. Nel frattempo, si godono i loro dialoghi a distanza e le reciproche dichiarazioni d’amore.