Colpo di scena a Uomini e Donne: “E’ una questione di rispetto”

“E’ una questione di rispetto“: colpo di scena a Uomini e Donne

Uomini e Donne prosegue la sua normale programmazione settimanale sia con il Trono Over che Classico.

Oggi ci focalizziamo sul secondo trono, perché nelle ultime ore arriva un colpo di scena nello studio del dating show. Un tronista non ci sta più e soffre: non si sente all’altezza del suo ruolo.

Scopriamo insieme quando è accaduto a Uomini e Donne

“E’ una questione di rispetto“: colpo di scena a Uomini e Donne da parte di Matteo Ranieri

Il colpo di scena vede come protagonista il tronista Matteo Ranieri. Approdato al dating show come corteggiatore, dopo aver concluso la sua relazione con Sophie Codegoni torna a Cinecittà questa volta sul trono.

Matteo è molto sfortunato in amore ed è evidente dal suo percorso a Uomini e Donne. Il ragazzo è rimasto da solo dopo aver deciso di concentrarsi solo su due ragazze: Denise Mingiano e Federica Avversano.

La prima decide di lasciare da solo il tronista dopo essere stata accusata di avere un interesse per il cavaliere Armando Incarnato. I due hanno avuto varie conversazioni proibite e la ragazza decide di lasciare lo studio e non presentarsi più.

Federica, invece, crede che Matteo non sia la persona giusta per lei e decide di non prenderlo in giro e non tornare al dating show.

Ma Ranieri non è veramente solo. Se in amore non ha molta fortuna, in amicizia sì.

Infatti, il tronista ha stretto un forte legame con il suo compagno di avventura, nonché tronista Luca Salatino.

I due vivono nello stesso appartamento di Roma e passano la maggior parte del loro tempo libero in compagnia. Proprio grazie al programma, tra i due è nato un bellissimo rapporto ed entrambi hanno intenzione di proseguire la loro amicizia anche dopo la conclusione di Uomini e Donne.

Matteo viene invitato dal magazine del programma per parlare del suo percorso e in questa occasione parla anche del suo amico Luca.

“La sincerità e la schiettezza sono qualità che ammiro di Luca, dice sempre quello che pensa senza girare troppo intorno alle cose. Oltre ad ammirare queste sue caratteristiche, le invidio molto” racconta il tronista ligure.

I due ragazzi hanno le stesse priorità e sono complementari caratterialmente. “Abbiamo dei valori che ci accomunano tra cui l’amicizia, la famiglia e il rispetto, e tutti quei valoro che ci sono stati insegnati dagli sport che abbiamo praticato e pratichiamo” confida Matteo e aggiunge: “Siamo due ragazzi ugualmente sensibili, sebbene lo dimostriamo in maniera diversa. Io e Luca siamo opposti solo all’apparenza“.

Ranieri prova quasi ammirazioni per il suo amico e si sente anche meno rispetto a lui nel ruolo di tronista.

“Sinceramente credo di essere molto meno tronista di Luca, proprio per il suo essere diretto. Per questo, tra i due sono io quello che ha bisogno di qualche consiglio da parte sua e non viceversa” racconta il tronista con il cuore in mano.

Ovviamente l’unica paura per questa amicizia è il fatto che i due ragazzi potrebbero avere lo stesso interesse per una ragazza, ma Matteo ha le idee chiare in merito a ciò.

“Non credo che una ragazza possa essere interessata ad entrambi, proprio per il nostro modo opposto di proporci e reagire alle situazioni. In ogni caso, mai e poi mai uscirei con una corteggiatrice che piace a lui, per una questione di rispetto” dice sorridente.

“Probabilmente sono un po’ chiuso mentalmente, ma se una ragazza scende quelle scale lo deve fare per una persona, non per due” racconta severo Matteo e conclude: “Non credo che Luca agirebbe mai come Armando Incarnato, non lo farebbe mai“.

E’ una frecciatina per il cavaliere partenopeo.

Matteo Ranieri non avrà ancora trovato la persona giusta nel dating show, ma un amico fidato sì. E’ un colpo di scena per il tronista di Uomini e Donne e finalmente può buttare giù i muri costruiti a causa del suo passato. Il ragazzo non riesce facilmente a fidarsi, ma con Luca Salatino non ha assolutamente problemi. Siamo tutti molto contenti per i due ragazzi: l’amore dura o meno, ma l’amicizia è per sempre