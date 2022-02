Inventing Anna, cinque curiosità sulla serie che sta spopolando su Netflix

By

Chi è la vera Anna Delvey nella vita reale? Ecco a chi si ispira il personaggio della serie tv Inventing Anna interpretato da Julia Garner

In queste ore c’è una serie tv statunitense che sta spopolando su Netflix. Si tratta di Inventing Anna, attualmente al numero uno tra le serie tv più viste nel mese di febbraio in Italia. Questa serie tv racconta la storia di una ragazza che finge di essere una ricca ereditiera e riesce ad intrufolarsi nella vita mondana di New York, ingannando banche, avvocati, investitori, alberghi ed amici.

Il personaggio di Anna Delvey è interpretato dall’attrice Julia Garner, che abbiamo già visto in Ozark negli ultimi cinque anni. La miniserie è stata scritta da Shonda Rhimes, la creatrice di Grey’s Anatomy e sta facendo incuriosire tantissime persone. Come recita una frase che compare all’apertura di tutti gli episodi, “questa storia è completamente vera tranne che per tutte le parti che sono totalmente inventate”.

Ma chi è Anna Delvey nella vita reale? Esiste veramente? A chi si ispira questo personaggio e quali sono le reali accuse che le vengono mosse? Esistono tante domande su questa serie tv che gli utenti di tutto il mondo stanno ponendo a Shonda Rhimes. Oggi vogliamo svelarti cinque curiosità su Inventing Anna che sicuramente non conosci. Anche perché non sono state completamente svelate nella miniserie.

Cinque curiosità su Inventing Anna

Jessica Pressler: la giornalista del New York Magazine che ha scritto l’articolo su Anna si chiama Jessica Pressler, mentre nella serie tv è stata chiamata Vivian Kent. L’articolo è stato pubblicato nel 2019 ed è intitolato “Come Anna (Sorokin) Delvey ha ingannato la gente di New York”.

La condanna di Anna : il vero cognome di Anna è Sorokin ed è realmente nata in Russia ma cresciuta in Germania. È stata condannata ad una pena tra i 4 e i 12 nel 2019 per aver truffato decine di persone nello stato di New York.

: il vero cognome di Anna è Sorokin ed è realmente nata in Russia ma cresciuta in Germania. È stata condannata ad una pena tra i 4 e i 12 nel 2019 per aver truffato decine di persone nello stato di New York. Dove si trova adesso Anna : come riporta il magazine People, Anna è stata inviata presso il carcere di Bedford Hills Correctional Facility immediatamente dopo la condanna. Successivamente è stata trasferita all’Albion Correctional Facility a New York. È stata rilasciata nel febbraio 2021 per poi tornare in custodia il mese successivo a causa del visto scaduto. In questo momento è in attesa di essere espulsa verso la Germania.

: come riporta il magazine People, Anna è stata inviata presso il carcere di Bedford Hills Correctional Facility immediatamente dopo la condanna. Successivamente è stata trasferita all’Albion Correctional Facility a New York. È stata rilasciata nel febbraio 2021 per poi tornare in custodia il mese successivo a causa del visto scaduto. In questo momento è in attesa di essere espulsa verso la Germania. Quanto ha rubato Anna: secondo quanto emerso dal processo, Anna Sorokin ha rubato una cifra complessiva 275 mila dollari. È stata condannata a restituire 199 mila dollari ed è stata multata per altri 24 mila dollari.

