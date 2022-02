Signorini smonta Soleil Sorge in diretta: la confessione non regge

Alfonso Signorini ha smontato Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. La confessione in diretta della concorrente non ha retto.

Alfonso Signorini durante il corso della diretta di questa sera al GF Vip non poteva non parlare del triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Le due ragazze, durante il corso di una festa organizzata dagli autori, si sono lasciate andare alla passione, dandosi un bacio che ha fatto rapidamente il giro del web e non solo.

In puntata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confidato di aver baciato la moglie di Alex Belli soltanto perchè aveva capito che da parte loro c’era la volontà di voler strumentalizzare tutta questa situazione. La confessione della gieffina non è stata però accolta di buon grado dal padrone di casa che l’ha subito smontata in diretta come soltanto lui sa fare.

Soleil Sorge smontata da Alfonso Signorini: batosta in diretta

Alfonso Signorini non ha apprezzato la confessione in diretta della protagonista indiscussa della sesta edizione del Grande Fratello Vip, in quanto ritiene che non sia stata affatto sincera nel dire determinate cose.

Secondo il padrone di casa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe raccontato una bugia perchè secondo lui quando si è lasciata andare alla passione, sia con Delia che in passato con Alex, non c’era assolutamente un ragionamento lucido e strategico che ha espresso in puntata ma che si sia lasciata andare e quello che poi ha preso in piede. Una scena che senza alcun dubbio ha diviso il pubblico del piccolo schermo poiché c’è chi la ritiene una vittima di Alex e Delia e chi invece è convinto che insieme alla coppia abbia messo su una farsa per avere una maggiore visibilità durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Soleil Sorge è stata smontata da Signorini durante la diretta al GF Vip perchè il conduttore ritiene che dietro le sue parole ci sia molto di più di quello che voglia far credere.