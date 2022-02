Manuel Bortuzzo assente in studio durante la quarantatreesima puntata del GF Vip: fan preoccupati sui social, lui svela il motivo.

La quarantatreesima puntata del GF Vip 6 è cominciata con una domanda: dov’è finito Manuel Bortuzzo? I fan del reality show, sin dai primi minuti della diretta con Alfonso Signorini, hanno notato l’assenza in studio del nuotatore. Accanto ad Aldo Montano, in prima fila, non c’era nessuna traccia di Manuel.

In studio, al solito posto occupato da Manuel da quando ha abbandonato la casa del GF Vip, c’è Gianmaria Antinolfi. La presenza del manager napoletano accanto ad Aldo Montano non è sfuggita agli attenti telespettatori che, su Twitter, si sono lasciati andare ad una serie di ipotesi sui possibili motivi dell’assenza di Manuel. A svelare, tuttavia, la verità è stato proprio Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo rassicura i fan: il motivo della sua assenza in studio durante la puntata del GF Vip

Non vedendo Manuel Bortuzzo in studio, i fan hanno immediatamente pensato ad una possibile sorpresa per Lulù Selassiè. Allo scossare della mezzanotte, infatti, Manuel e Lulù festeggeranno cinque mesi dal primo bacio. Era il 22 settembre quando Manuel e Lulù abbassarono tutte le difese per la prima volta. I fan hanno così pensato ad una sorpresa speciale per la principessa etiope da parte del nuotatore.

C’è, inoltre, chi ha pensato all’inizio della quarantena per Manuel. Sia Bortuzzo che Lulù, ad Alfonso Signorini, hanno chiesto di poter trascorrere ancora una notte nella casa durante la sorpresa di San Valentino. Signorini, in diretta, si era impegnato ad organizzare tutto per permettere a Manuel di fare la quarantena e realizzare così il sogno di Lulù che ha festeggiato la finalissima conquistata in largo anticipo in modo speciale.

Infine, c’è anche chi ha pensato ad un possibile confronto con Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge dopo la reazione che Manuel ha avuto di fronte al bacio tra la Duran e Soleil. Nessuna delle ipotesi dei fan, però, è stata confermata da Manuel che ha svelato la verità con una storia su Instagram.

“Per tutte le persone che si stanno chiedendo il perchè non sono in puntata, questa mattina sono risultato positivo al covid. Sto bene, ma per un po’ sarò assente purtroppo. Meglio ora che a metà marzo“, ha scritto Manuel pensando al giorno della finalissima quando potrà riabbracciare la fidanzata Lulù.

I fan, ora, attendono di scoprire la reazione di Lulù quando, durante i saluti finali, non vedrà Manuel in studio.