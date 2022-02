Katia Ricciarelli indomabile, l’attacco ad Alex Belli divide: “Ti faccio un cul* così!”

Katia Ricciarelli ha perso la calma durante la diretta del Grande Fratello Vip non mandandole di certo a dire ad Alex Belli. Lo sfogo della cantante ha diviso il pubblico di Alfonso Signorini.

Katia Ricciarelli, che piaccia o meno, non si può negare che non si nasconde dietro ad un dito. L’ex moglie di Pippo Baudo negli scorsi giorni, dopo aver assistito al bacio tra Soleil e Delia, si è schierata come soltanto lei sa fare, condannando la coppia famosa dalla modella sud americana ed Alex Belli.

Secondo lei infatti i due sono riusciti a far fare all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne quello che volevano dall’inizio e lei ci sarebbe cascata come una pera e non solo. Per Katia, Alex Belli avrebbe manipolato ogni cosa e per questo motivo Alfonso Signorini ha permesso ai due, dopo le pesanti espressioni di lei, di potersi chiarire ma tutto c’è stato tranne che un chiarimento.

Alex Belli fa infuriare Katia Ricciarelli: lo sfogo in diretta

Alex Belli ha provato a difendersi dalle dure accuse ricevute durante il corso di questa diretta, ma Katia Ricciarelli non si è di certo rimangiata quanto affermato, ribadendo il tutto per filo e per segno. I toni da parte della cantante sono stati piuttosto forti ed hanno diviso il pubblico del piccolo schermo degli italiano chi da casa segue con attenzione le avventure e le dinamiche che prendono vita al Grande Fratello Vip.

“Ti darei una sberla“ ha tuonato la cantante, affermando di trovare intollerabile tutto quello che è accaduto negli scorsi giorni da quando l’ex stella di Centovetrine ha fatto il suo ritorno all’interno della casa più spiata d’Italia: “Andiamo fuori la porta rossa e ti faccio un cul* così“ ha poi concluso.

Alex Belli ha reagito al tutto con il sorriso ed ha subito abbracciato la sua compagna di viaggio, mentre il pubblico si è diviso come non mai.

Alcuni hanno trovato alquanto divertente la scena che l’ha vista protagonista, mentre altri hanno trovato di pessimo gusto quanto accaduto. Una cosa però è certo: Katia non lascia mai indifferenti.