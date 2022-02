Oroscopo del 22 febbraio 2022: risalita Vergine, discesa per i Pesci!

Dire che l’Oroscopo di oggi sia semplice da digerire per alcuni segni, è difficile. La verità è che le stelle si stanno preparando per un altro grande cambiamento, e non tutti sembrano prendere a cuor leggero questa novità. Tra i transiti quotidiani e gli Astri in fermento, ecco cosa c’è da sapere.

Innanzitutto, che la classifica di oggi ci devasta un po’. Gli ultimi sono diventati i primi, e viceversa. Quello che più sconvolge è che non è facile cogliere i segnali in arrivo, e per molti resteranno ancora un mistero per lungo periodo. Così, tra le stelle e la stalle, siamo pronti per decodificare le informazioni con il fine di rendere il più tranquilla possibile la giornata di oggi. Sia che si tratti di fortunati e di sfortunati, ecco le previsioni.

Le stelle brillano nel firmamento, e la Luna sembra un attimo nascondersi. Nonostante ciò, rimane uno spettacolo immenso e magico. Alziamo gli occhi al cielo ogni tanto, viaggiamo con la mente e cerchiamo di conoscerci più a fondo, perché la risposta non si trova solo nelle stelle, ma nel nostro animo.

Febbraio è un mese nel quale l’azione deve essere: tempestiva e tenace, soprattutto nella sfera amorosa e del mondo del lavoro. Agire è fondamentale, specialmente se riguarda eventi che in questo momento vi stanno facendo disperare.

La pietra del mese è l’Ametista, violacea e brillante, rappresenta la potenza della spiritualità. Ed è proprio adesso che dobbiamo mettere in pratica questo modus operandi. Non perché a tutto c’è rimedio, ma poiché mettiamo in pratica la nostra persona, diretti a raggiungere i nostri sogni.

Eventi improvvisi e organizzazione sono il mix esplosivo del momento. Così, tra un movimento e l’altro, dobbiamo abbracciare il destino in arrivo.

Oroscopo: che cielo stupendo per la Vergine!

Iniziamo da un trio inaspettato, ma che oggi sarà davvero felice! Vergine, Bilancia e Cancro, tre segni di terra, aria e acqua. Come canalizzerete le vostre energie? Al meglio, ma dovete comunque stare attenti a dei tranelli che potrebbero giocarvi dei nemici in agguato. Se sei dell’Aquario sei il quarto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dalla Vergine, felice quanto basta per dire finalmente, ce l’ho fatta! L’amore va a gonfie vele, dopo tante pene hai capito cosa dovevi risolvere. Mentre al lavoro non affrettarti a fare scelte precipitose. Agire e improvvisare va bene, ma tempo al tempo per questioni che richiedono più tempo. Consigli: sii grata, il cielo è con te.

Passiamo al Cancro, del quale possiamo proprio dire che finalmente respira aria pulita! dai meandri di una vera sofferenza, torna in auge splendente. L’amore ti appaga, ma è nel mondo del lavoro che dovrai cogliere un’occasione al volo. Come? Consigli: sii fiducioso, e soprattutto sicuro delle tue capacità, in questo modo andrai lontano.

Che dire della Bilancia? Hai sfruttato il consiglio di mettere in atto la tua brillantezza mentale con maggior lucidità! Non cadere vittima delle apparenze, vai in profondità, e trova la ragione che ti porta a combattere per i tuoi sogni. Consigli: l’amore e il lavoro vanno bene, ma stai attento alle invidie, potrebbero giocarti brutti scherzi.

Brutta storia cari Pesci, immergetevi nelle acque profonde

Niente di bello da dire per i Pesci, ma non scherzano nemmeno l’Ariete e il Toro. E’ vero, questa volta confermo che non vi si può biasimare, non avete avuto pace! Acqua, fuoco e terra sono i vostri elementi, e si serve una buona dose di adrenalina. Se sei del Capricorno sei il quarto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal Pesci, scarico di energie, ti hanno prosciugato! Tutta colpa del cielo o di cattive scelte fatte? Sia in amore che al lavoro ti faranno impazzire, ho solo un consiglio da darti. Consigli: non cadere nella trappola del nemico, placa la tua emotività, te ne daranno di santa ragione non posso negarlo, ma devi essere forte. Usa il tuo maggior pregio a tuo favore, quando è il momento sii freddo.

Passiamo al Toro, neanche qui si prevede una bella situazione. Hai litigato con qualcuno, lo sappiamo, e proprio per questo devi curare al massimo le prossime scelte che porrai in essere. Non perché tu non possa sbagliare, ma perché in amore bisogna avere cento occhi aperti, altrimenti si rischia di perdere la rotta. Al lavoro sii tenace. Consigli: agisci e improvvisa proprio in quello che ti mette paura.

Infine, ma non meno importante, abbiamo l’Ariete. Sei il guerriero dello Zodiaco, ma a furia di avere questa nomea stare all’ultimo posto ti scoccia. Qualcosa ti ha dato fastidio in amore, per una volta metti da parte l’orgoglio, ma al momento giusto ricorda cosa ti fa stare male al partner. Consigli: la giornata inizierà in modo agitato al lavoro, non demordere, potrai trovare la chiave giusta solo se pensi a te stesso e a rinascere.