Clamoroso ritorno al GF Vip: spunta l’incredibile retroscena

Qual’è stata la reazione degli ex concorrenti all’ingresso del discusso personaggio nella Casa del Grande Fratello Vip? A quanto sembra non bene

Inutile negarlo, la casa del Grande Fratello Vip il ritorno di un ex concorrente ha sicuramente gettato scompiglio. Non è tornato nella casa per provare a vincere, visto che la sua permanenza è di sole due settimane (quattro puntate serali), e quindi si trova a metà del guado.

Lo scopo del suo ritorno in casa è riconquistare sua moglie, che ha tradito proprio tra le mura del reality con Soleil Sorge, anche lei tra i “vipponi” in gioco. Parliamo, ovviamente, di Alex Belli e di come sia riuscito a mettersi al centro dell’attenzione. Non a caso il suo temporaneo ingresso ha già fatto discutere molto.

GF Vip, il ritorno nella casa non è piaciuto a nessuno

Ad esempio, gli ex concorrenti della casa non l’hanno presa per nulla bene. Intanto, piaccia o no, l’attore è di fatto il “vincitore” in pectore di questa sesta edizione. E’ diventato famosissimo, e praticamente tutto il reality si è appoggiato sulla sua vicenda “amorosa”.

Di certo un impianto ben orchestrato dagli autori. Intanto, tramite Casa Chi si è capito che a pochi (per non dire a nessuno) ha fatto piacere il ritorno di Belli nella casa. In sostanza, secondo quanto raccolto tra gli ex concorrenti (ormai eliminati) questo ingresso non è stato gradito.

Ed anzi, Giacomo urtis ha sottolineato come nessuno degli attuali inquilini abbia manifestato segni di felicità nel rivedere Alex Belli nella casa.