Manila Nazzaro cambia clamorosamente idea: la pace con Lei fa discutere

Manila Nazzaro ci è cascata di nuovo! L’ex Miss Italia ha cambiato idea al Grande Fratello Vip e la pace con Lei ha fatto discutere e non poco gli utenti della rete.

Manila Nazzaro, come direbbe Achille Lauro, c’è cascata di nuovo. L’ex Miss Italia durante il corso di questa sesta edizione del GF Vip non si è di certo risparmiata e più di un’occasione si espressa, cambiando alleanze ed amicizie nella casa più spiata d’Italia.

All’inizio di quest’esperienza aveva creato un legame molto forte con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, ma con il passare delle settimane quest’amicizia sembrerebbe essersi spezzata. L’ex Miss Italia ha ammesso di essere rimasta delusa dalla Sorge e di esseri rimasta male per il suo atteggiamento in quanto lei l’ha sempre difesa anche quando era impossibile da poter difendere. Ora però qualcosa sembrerebbe essere cambiato e nelle scorse ore le due hanno avuto un inatteso confronto.

Manila Nazzaro e Soleil Sorge hanno fatto pace prima della diretta di questa sera con Alfonso Signorini, provando a chiarire ogni incomprensione ma ciò ha fatto storcere il naso e non poco al pubblico della rete.

Manila Nazzaro, prima della diretta cambia tutto: pace fatta con Soleil

Manila Nazzaro ha ammesso che molte delle cose che le ha detto durante il corso di questi giorni sono state dettate da un momento di rabbia. Certo, ci ha tenuto a precisare, questo non giustifica affatto le cose ma purtroppo è un dato da cui deve tenere per forza conto. Entrambe hanno alzato un muro verso l’altra e per abbatterlo bisognava essere in due.

“Nel momento in cui alziamo i muri non c’è più possibilità di comprensione” ha esordito l’ex Miss Italia, come potete notare dal video incorporato poco più in basso. “Alcune cose brutte su di te le ho dette perché ero molto arrabbiata. Non è una giustificazione però ti spiego” ha poi proseguito, provando a spiegare il suo punto di vista in tutta questa storia.

“I muri tra me e te sono stati la cosa peggiore. Non ci siamo mai lasciate e poi un mese fa abbiamo rotto tutto“ ha spiegato amareggiata alla sua compagna di viaggio. “Io già ieri ero pronta a prenderti la mano mentre piangevi, però non potevo fare tutto da sola Soleil” ha poi aggiunto. “Poi non ci sentivamo comprese l’una dall’altra e ci siamo stancate e poi allontanate”.

Manila Nazzaro dopo il chiarimento con Soleil non ha però goduto del favore del pubblico che dopo questo momento inizia a dubitare che la sua possa essere un’abile strategia di gioco, ma quale sarà mai la verità?