Dopo 16 anni di matrimonio e 3 figli, si rompe la coppia più amata? Clamorosa indiscrezione

La coppia più amata del mondo dello spettacolo è pronta a dirsi addio? L’indiscrezione bomba sta facendo tremare i fan!

Il mondo della cronaca rosa sta vivendo veri e propri attimi di fuoco, in quanto secondo alcuni recenti indiscrezioni bomba la coppia più amata nel mondo dello spettacolo sarebbe pronta a separare in maniera definitiva le loro strade dopo ben 16 anni di matrimonio.

Dalla loro unione sono nati ben 3 figli e agli occhi del pubblico sono sempre apparsi come la famiglia perfetta, ma qualcosa sembrerebbe essersi rotto. Certo, è pur vero che i diretti interessati non hanno ancora confermato o smentito la notizia, ma hanno preferito la strada del silenzio nonostante non si faccia che parlare della loro possibile rottura.

A lanciare l’indiscrezione è stato il portale Dagospia, che ha sempre rivelato notizie che poi si sono rivelate essere vere, per la coppia più amata di sempre è giunto il momento di scrivere il capitolo finale della loro storia?

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati? Il gossip bomba sulla coppia più amata di sempre

Ovviamente, come avrete potuto dedurre leggendo il titolo di questo paragrafo, l’indiscrezione riguarda Ilary Blasi e Francesco Totti. Per anni i due sono stati legati da un profondo sentimento di amore e stima, ma secondo l’indiscrezione bomba lanciata dal portale, il loro amore sembrerebbe essere giunto al capolinea.

Certo, come già anticipato, i diretti interessati non hanno ancora confermato tale notizia, ma sembra strano che non abbiano smentito il tutto visto che nelle scorse ore non si fa altro che parlare di loro e della loro possibile rottura. Com’è possibile che abbiano scelto il silenzio?

I fan della coppia più amata di sempre sono nel panico totale e sperano più che mai che quest’indiscrezione sui propri beniamini possa essere falsa e non corrispondere alla realtà dei fatti, ma per saperlo purtroppo o per fortuna non ci resta che attendere che siano loro a scegliere di rompere il silenzio e lo faranno non appena giudicheranno che i tempi siano opportuni per farlo o meno.

Anche noi, come i fedeli sostenitori della coppia, speriamo che il tutto non trovi riscontro nella realtà, ma questo silenzio da parte loro agli occhi di molti è stata interpretata come una conferma del gossip in questione.

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati? Speriamo che il loro amore sia forte da riuscire a superare un eventuale periodo di crisi e che tutto vada per il meglio.