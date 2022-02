Matrimonio a prima vista Italia anticipazioni: troppe attenzioni, è crisi

Dopo aver debuttato il 26 gennaio 2022 in prima visione su Discovery Plus, il 16 febbraio la nuova stagione di “Matrimonio a prima vista”

Ha preso il via l’ottava stagione di “Matrimonio a Prima vista”. La “premiere” esclusiva su Discovery+ è andata in onda il 26 gennaio, e dal 16 febbraio è partita la programmazione in chiaro su Real Time. Come sempre, i tanti fan dei questo programma “cult” hanno apprezzato le prime due puntate, che sono subito iniziate all’insegna delle avvincenti storie degli sposi “al buio”. Come sempre, le tre coppie partecipanti sono state messe insieme dal famigerato team di “esperti“, Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto, che ha selezionato gli sposi venuti fuori dopo una serie di test attitudinali.

La prima puntata è andata in archivio con la parte fatidica del programma, vale a dire le tre nozze al buio. Matrimonio a prima vista e in piena regola, valido dal punto di vista legale, con tanto di cerimonia con parenti e amici. Nella seconda puntata che andrà in onda domani 23 febbraio ci sarà un altro banco di prova molto atteso, il viaggio di nozze. Anche in questa edizione la meta scelta è l’Italia, questo a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Matrimonio a prima vista, il banco di prova dei viaggi di nozze

Luna di miele per conoscersi meglio e “rompere il ghiaccio”, anche dal punto di vista intimo, per le nuove coppie. Si tratta di un passaggio cruciale, anche perché non è affatto detto che scatti subito l’alchimia. Anche in questa edizione le anticipazioni parlano di difficoltà nell’approccio fisico, ma anche di una certa freddezza emotiva. E non mancheranno subito delle vivaci discussioni tra i novelli sposi.

La coppia formata da Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara farà la sua luna di miele in Calabria, a Tropea. I due cominceranno a trovare una certa intesa, soprattutto quando lui capirà il verso giusto su come prenderla. L’altra coppia, quella formata da Mattia Viteritti e da Cristina Danesi, andrà a viversi il viaggio di nozze in Costiera Amalfitana. Anche qui un po’ di freddezza, soprattutto da parte di lei, che considera il marito un po’ troppo vecchio.

Poi questo feeling comincerà a venire fuori e finalmente ci saranno i primi segnali di un approccio fisico. Infine, Giorgia Rosati e Antonino Quarta andranno sulle Dolomiti. In questo caso, tra i due non sembrava esserci intesa, ma poi le cose cominceranno a migliorare. I due neo sposi cercano la strada della leggerezza, tra scherzi e ironia, come fossero amici. Un approccio che, però, potrebbe rivelarsi una trappola…