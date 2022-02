Davide Silvestri rudo affondo su Soleil Sorge: ecco tutta la verità sull’influencer

Davide Silvestri non si è risparmiato nei confronti di Soleil Sorge: il rude affondo ha lasciato il segno dopo la diretta del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini.

Davide Silvestri e Soleil Sorge avevano iniziato questo percorso nella casa del GF Vip legati da un’amicizia. Amicizia che durante il corso dei mesi è andata sempre di più a scemare. Tant’è che nelle scorse ore i due concorrenti di Alfonso Signorini sono arrivati ad un punto di non ritorno e si sono nominati.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ammesso che non aveva alcuna intenzione di nominarlo, ma che ha cambiato idea durante il corso della puntata dopo aver visto che lui non si è risparmiato nei suoi confronti in alcuni dei confessionali. Davide però non ha affatto reagito bene, affermando non solo che si aspettava un risvolto del genere ma anche che il loro rapporto è arrivato al capolinea. Tant’è che dopo la puntata si è lasciato andare ad un rude sfogo con Giucas Casella.

Soleil Sorge criticata da Davide Silvestri: l’affondo è amaro

Davide Silvestri non si è di certo risparmiato nei confronti di quella che un tempo sembrava essere una delle sue più care amiche all’interno del suo percorso al Grande Fratello Vip, ribadendo non solo che il loro rapporto è ormai arrivato al capolinea ma che Soleil Sorge rifletterebbe sulle altre persone i difetti che in realtà sarebbero dentro di sé e non solo.

“Sono felicissimo che mi abbia nominato, significa che non è un’amica sincera“ ha esordito l’ex stella di Vivere parlando dell’argomento insieme a Giucas Casella. “Giuro che sono contento, perché vuol dire che il mio istinto funziona ancora benissimo” ha poi aggiunto, ribadendo che si aspettava un gesto del genere da parte di Soleil. Anche se lei ha ribadito di essere arrivata a questo punto non appena le sono stati mostrati tutti i confessionali contro di lei.

“Io avevo previsto la nomination e quello che ha fatto. Dice che sono stratega e voglio arrivare in finale?” ha poi chiesto in materia retorica. “Ribalta sugli altri quello che è lei. Io non mi espongo come si espone lei, io le figure di m***a così non le faccio“ ha poi concluso, sancendo la fine della loro amicizia.

Tra Soleil e Davide Silvestri l’amicizia sembra essere ormai soltanto un leggero ricordo, visto che ora sembrano entrambi essere pronti a farsi la guerra.