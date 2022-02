Manuel Bortuzzo, assente durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, si lascia andare ad un gesto per Lulù Selassiè per i cinque mesi insieme.

Non ha perso tempo Manuel Bortuzzo per dedicare dolci parole d’amore alla fidanzata Lulù Selassiè per i cinque mesi insieme. Il nuotatore che, nella casa del Grande Fratello Vip è riuscito ad abbattere tutte le paure lasciandosi andare all’amore con Lulù, con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha spiazzato tutti per il quinto mesiversario della sua storia con Lulù.

Il feeling tra Manuel e Lulù, nella casa del Grande Fratello Vip, è scattato subito. Sin dai primi giorni, i due si sono piaciuti trascorrendo tantissimo tempo insieme. Il primo bacio tra i due è così scattato il 22 settembre, pochi giorni dopo il primo incontro. Da quel giorno hanno affrontato discussioni, allontanamenti, riavvicinamenti ma anche pesanti litigate che li hanno portati alla consapevolezza di amarsi follemente.

Prima di abbandonare la casa, Manuel ha vissuto in simbiosi con Lulù e, lontano da lei da ormai quattro settimane, non nasconde di sentire profondamente la sua mancanza. Non potendo festeggiare insieme il loro mesiversario, Manuel ha deciso di lasciare una traccia sui social del suo stato d’animo che Lulù potrà vedere quando il 14 marzo, giorno della finalissima, lascerà la casa.

Manuel Bortuzzo, la dedica d’amore per Lulù Selassiè per i cinque mesi insieme è un colpo al cuore

Il 22 settembre è un giorno che ha cambiato la vita di Lulù, ma anche di Manuel che ha deciso d’incidere quel numero sulla propria pelle con un tatuaggio. Lulù lo ha ricordato anche durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip a cui Manuel non ha partecipato in studio perchè positivo al covid.

In compenso, però, allo scoccare della mezzanotte, con l’inizio del giorno 22 febbraio, sul proprio profilo Instagram, ha fatto una splendida dedica d’amore alla fidanzata. Utilizzando alcune delle immagini dei loro momenti in casa, Manuel ha condiviso un breve video accompagnandolo da parole d’amore meravigliose.

“5 mesi di noi, 5 mesi di emozioni vere… Quanto mi manchi piccola mia… Sempre meno a quel ‘noi’ che abbiamo sempre voluto. Aspetterei anche una vita perchè ti amo da morire e un tuo abbraccio vale più di anni vissuti. Sei unica”, ha scritto Manuel.

22/09/2021 – 22/02/2022

5 Mesi Di Voi Emozioni Vere

L’ Amore Vero Puro Infinito

In realtà non è la prima dedica che Manuel ha fatto alla sua Lulù. Da quando è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, attraverso gesti e parole, sta dimostrando tutto il suo amore nei confronti della fidanzata. Negli scorsi giorni, dopo un crollo di Lulù e l’attacco degli altri concorrenti, su Instagram, ha scritto:

“Ti proteggerò sempre con comprensione, amore e passione perchè la tua anima merita l’amore più sincero che esista. Non vedo l’ora di abbracciarti, stringerti forte a me per poi abbandonarci alla vita di emozioni che ci aspetta“.

Innamoratissimo della sua Lulù, Manuel ha fatto partire il countdown contando i giorni che mancano all’uscita di Lulù dalla casa.