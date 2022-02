Vincitore Grande Fratello Vip, spoiler clamoroso: “Ecco chi trionferà”

Grande Fratello, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono state ospiti in collegamento a Verissimo da Silvia Toffanin. I retroscena raccontati

Il Grande Fratello Vip si avvicina alla sua fase finale. Manca meno di un mese, ormai, alla celebrazione del vincitore, che avverrà il 14 marzo. C’è curiosità per capire come andrà a finire, anche perché ad oggi la casa è ancora molto affollata, e lo sarà fino alla fine. Di certo sappiamo che le due prime finaliste sono Delia e Lulù, e in queste puntate saranno svelati i prossimi finalisti e si proseguirà con le eliminazioni. Ieri è toccato a Kabir Bedi uscire, e giovedì si attende un’altra eliminazione.

Chi conosce bene le vicende del reality sono le due opinioniste in studio, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Entrambe sono state ospiti a Verissimo in collegamento e hanno raccontato qualcosa di interessante a Silvia Toffanin. Chiaramente, il tema è stato proprio quello della finale: chi vincerà il Grande Fratello Vip? Per prima ha risposto la Bruganelli, che ha spiegato che non è certa del suo pronostico, ma “Vorrei vincesse Soleil, ma credo che vincerà Lulù”, ha spiegato la moglie di Paolo Bonolis.

Grande Fratello, le ultime sul possibile vincitore

Cerca di essere un po più equilibrata Adriana Volpe, che dice: “Questa edizione è stata nel segno del triangolo tra Delia, Alex Belli e Soleil. Piaccia o no, la loro storia ha appassionato tutti. Non mi meraviglierebbe che dopo mesi di polemiche e commenti il vincitore a vincere sia una tra Delia e Soleil”.

E del resto la Duran è già in finale, mentre Soleil è favorita per entrarci al più presto. Gli ultimi vincitori del Grande Fratello Vip sono stati Alessia Macari, Daniele Bossari, Walter Nudo, Paola di Benedetto e Tommaso Zorzi. Stavolta potrebbe toccare di nuovo a una donna: in effetti, sia Delia che Soleil sono indubbiamente favorite, mentre hanno poche chances Katia e Giucas. Difficile anche veder trionfare uno tra Nathalie, Davide, Barù, Alessandro e Antonio, anche se sono possibili sorprese Barù e Davide. Invece, occhio a Manila, Miriana e Sophie: dietro le tre favorite ci sono sicuramente loro.

I concorrenti attualmente nella casa

Delia Duran (in finale)

Lulù Hailé Selassié (In finale)

Alessandro Basciano

Antonio Medugno

Barù Gaetani Dell’Aquila D’Aragona

Davide Silvestri

Giucas Casella

Jessica Hailé Selassié

Katia Ricciarelli

Manila Nazzaro

Miriana Trevisan

Nathaly Caldonazzo

Soleil Sorge

Sophie Codegoni