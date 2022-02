Rompicapo di logica: sei in grado di indovinare l’oggetto?

Allenare la mente con un rompicapo di logica è un vero affare per chi ama le sfide! Stiamo tutto il giorno incollati ai nostri smartphone e pc, per una volta, utilizziamoli per qualcosa di produttivo. Indovinare il nome dell’oggetto in questione non è facile, ma ti fornisco dei trucchi per vincere l’indovinello.

Innanzitutto, è bene che tu sappia che risolvere un rompicapo non significa che tu sia il più intelligente. La vera bravura sta proprio nel sapere mettere in pratica le proprie capacità e qualità in delle sfide quotidiane. Quindi, non sarai intelligente per aver trovato la soluzione, ma per essere stato in grado di mettere in gioco tutto te stesso! Aumenta la tua sicurezza e renditi più reattivo verso l’ambiente circostante.

Chi l’avrebbe mai detto che ad occhi chiusi possiamo vincere una gara? Esattamente, non ti servirà conosce chissà quali dettagli, ma viaggiare con la tua mente cercando di capire, utilizzando la logica, di quale oggetto stiamo parlando. L’indovinello recita così:

“Chi la fa la vende, chi la compra non la usa, chi la usa non la vede.”

Ti dice qualcosa, oppure stai già scorrendo giù l’articolo verso la soluzione? Se ti va una sfida più leggera, prova il rompicapo dei triangoli, a chiunque piacciano le figure geometriche, risolvere dei tranelli del genere diverte tantissimo!

Invece, se resti delle tue idee e sei coerente, prova questo indovinello. Credimi, la risposta ti lascerà senza parole, anzi dirai proprio: “Ma va’, ce l’avevo sulla punta della lingua!”

Soluzione del rompicapo dell’oggetto, ci sei riuscito?

Sai che nel nostro sito hai l’imbarazzo della scelta per i quiz? Se ti piacciono gli animali e i paesaggi selvaggi, perché non ti metti in gioco nell’indovinello impossibile da risolvere dell’elefante? Vedrai che qui potrai mettere in gioco le tue abilità visive, ma non solo. Sarai in grado di analizzare al meglio le foto che ti si presentano davanti! Nel frattempo, hai capito cosa si nasconde nel rompicapo di oggi di logica?

Lo sapevo, questa volta ti ho proprio fregato! Non sei riuscito a trovare la soluzione leggendo tra le righe? E’ chiaro che per avere la risposta su un indovinello così raffinato, è necessario innescare anche la tua immaginazione. Non ci sono proprio limiti per sfruttare questa competenza unica!

La soluzione è: bara!

Effettivamente, se ci pensi questo oggetto rispecchia la risposta al rompicapo. Innanzitutto, chi la prepara è vero che la vende, ma al tempo stesso chi la compra non può utilizzarla, visto che serve al morto, che assolutamente non la vede!

Per risolvere inganni del genere, dovresti immaginare te stesso nella situazione del rompicapo. In questo modo, immergendoti appieno, potrai capire in modo veloce qual è l’oggetto mancante.

Quindi, sei stato abile, oppure hai fatto il furbo? Ci vediamo al prossimo indovinello!