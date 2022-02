Lea un nuovo giorno anticipazioni: un terribile ricordo riaffiora il dolore

Tutto pronto su Rai 1 per Lea un nuovo giorno, la nuova serie tv con Anna Valle e Giorgio Pasotti. Ecco le anticipazioni e la trama

Tutto pronto su Rai per un nuovo appuntamento con “Lea – un nuovo giorno”, la nuova fiction Rai di successo con Anna Valle e Giorgio Pasotti. Oggi, martedì 22 febbraio, andrà in onda in prima sera la terza puntata della fiction. Saranno trasmessi il quinto e il sesto episodio. Le anticipazioni riguardano l’avvocato di Lea, che spiega come la casa di campagna che Lea e Marco avevano comprato prima del divorzio ha trovato dei potenziali acquirenti.

Tuttavia, Marco sembra cambiare idea e non vuole più venderla. Intanto, in ospedale arriva un ragazzo di 16 anni, Matteo: una promessa del nuoto che arriva in ospedale con una forte bronchite. Le sue condizioni preoccupano, ma viene comunque organizzata una festicciola per rallegrare i pazienti. Tuttavia, Matteo si sente male proprio durante questo momento di allegria. Per fortuna l’intervento di Marco salva la vita al ragazzo.

Un nuovo giorno: le anticipazioni della puntata di stasera

La protagonista farà poi ritorno nella sua casa di campagna, dove sarà raggiunta da Marco. I due vivono un momento di vicinanza e Lea si rende conto che non è così convinta di mettere in vendita la casa, finendo per condividere l’idea di Marco.

Il ricordo che affiora, infatti, è molto forte e Lea si sente scombussolata. Intanto, Michela accetta l’invito di Pietro. Quando la serata sembra mettersi bene arriva la fidanzata di lui a rovinare l’atmosfera. La serata, infatti, si mette male. Pietro spiega a Michela che il suo interesse per lei è assolutamente autentico.

La conseguenza è che i due si riavvicinano e scoppia una notte di sentimenti e passione. Tanto che lei farà tardi al suo (secondo) lavoro, prendendosi una ramanzina e rischiando pure il licenziamento. A questo punto scatta un’inaspettata crisi, tanto che Michela a sorpresa dice a Pietro che non devono più vedersi.