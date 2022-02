L’amaro sfogo dell’ex Uomini e Donne: non l’aveva mai detto prima

La verità può far male, non solo per chi la riceve, ma a volte anche per chi decide di confessare tutto. Si tratta di eventi che possono far male, infatti parleremo proprio del fatto che più ha fatto soffrire l’ex concorrente del noto programma pomeridiano, Uomini e Donne.

L’amarezza di quanto rivelato non è passata inosservata, anzi ha letteralmente sconvolto i fan che seguono fin dagli inizi questo personaggio. E chi l’avrebbe mai detto? Sapere che il proprio beniamino soffra, o abbia vissuto eventi terribili, scaturisce qualcosa nei fan. Proprio per questo, il protagonista di oggi ha deciso di parlare, per dire cosa ha dentro, ma anche per comunicare un messaggio importante.

Parlare dei personaggi del mondo dello spettacolo non è facile, perché ci sono una serie di pregiudizi sul loro conto che aggravano la loro situazione. Così, tra una trasmissione e l’altra è facile fare zapping tra i canali e non apprezzare le testimonianze di chi ha sofferto un grande dramma. Chiunque vedesse l’ex di Uomini e Donne direbbe che è impossibile quello che dice, in realtà però è la pura verità.

Di recente, si è parlato del carcinoma di un ex protagonista del programma, la quale sta soffrendo terribilmente questa situazione complicata da sola.

E’ evidente che ognuno ha il suo vissuto, e che ogni giorno ognuno combatte contro qualcosa. Per cui bisognerebbe non giudicare mai quello che accade.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne puntata 21/2/22, imbarazzo in studio: il tentativo di Maria fallisce

Confessione ex volto di Uomini e Donne, parole forti

Come se non bastasse, fioccano anche altre confessioni. Un tronista fa una rivelazione che spiazza, mettendo il pubblico in difficoltà, perché mai nessuno si sarebbe aspettato quanto accaduto. Colpi di scena non ne mancano, ma anche gropponi da mandare giù. Quello di cui parleremo oggi è un problema di molte persone, il quale sta diventando sempre più evidente. Perché è un dramma della società di oggi che mira a qualcosa di impossibile.

LEGGI ANCHE -> Colpo di scena a Uomini e Donne: “E’ una questione di rispetto”

Si tratta della perfezione, condizione a cui molte persone aspirano, ma che alla fine fa ammalare le stesse di un danno psicologico difficile da curare. A parlarne è Teresa Langella, ex protagonista del noto dating show. E’ proprio dopo la frequentazione del format che accade il fatto.

E’ senza dubbio bellissima, qualsiasi siano le sue forme, è una ragazza dagli occhi sorridenti. Il fatto è che più si guardava allo specchio, più c’era qualcosa che non andava. Ecco le sue parole:

“Ho sempre sentito il bisogno di amarmi anche quando a volte mi guardavo allo specchio e non mi sentivo mai completamente bella, anche in quei casi mi dicevo amati Terry sei bella così, ed è questo il messaggio che io ho sempre voluto lanciare a tutte le donne che da anni mi seguono.”

Quindi, nonostante sia consapevole che la più grande dote delle donne, è la forza e il carattere, anche lei è stata vittima di questo dolore. Infatti, continua:

“Ho vissuto dei periodi neri nella mia vita. Più volte mi capitava di guardarmi allo specchio e di non vedermi bella nei vestiti che indossavo, di non sentirmi a mio agio, sentirlo anche dalla bocca degli altri amplificava il tutto”.

Alla fine, ha creduto in sé stessa. Con Andrea dal Corso, il ragazzo, hanno deciso di avviare un programma per il benessere fisico e mentale. Conclude così il suo sfogo sui social:

“Un bel giorno mi sono detta se io non sono felice è giusto che io mi migliori ma non per gli altri, per me stessa, ed è per questo che io e Andrea abbiamo deciso di mettere in piedi questo programma, per aiutare tantissime altre persone che hanno vissuto situazioni simili o opposte.”

Senza dubbio, la strada per combattere il bodyshaming è lunga, ma bisogna insistere nel sensibilizzare la società a questa tematica.