Uomini e Donne puntata 21/2/22, imbarazzo in studio: il tentativo di Maria fallisce

A Uomini e Donne si è creato un certo imbarazzo in studio dopo che il tentativo di Maria De Filippi è fallito.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con il primo appuntamento di questa settimana. La puntata si inizia con i protagonisti del Trono Over. Al centro studio la padrona di casa chiama due giovani protagonisti. Sono Ottavio ed Elena.

La loro conoscenza prosegue a gonfie vele, ma non sembra essere sbocciato quel qualcosa in più, in quanto lui ha dato il numero anche ad altre dame del programma, ma scelgono ugualmente di continuare a sentirci e soltanto il tempo potrà dirci, e dire anche a loro, se il loro rapporto sarà in grado o meno di evolversi in qualcosa di più di una semplice conoscenza. I due ritornano al proprio posto e Maria decide di fare chiarezza sulla conoscenza tra Daniela e Giovanni. Per la padrona di casa tra i due non è ancora finita e c’è una possibilità di poter recuperare il tutto.

Giovanni non si lascia convincere: è finita con Daniela a Uomini e Donne

Maria chiede a Giovanni se prova ancora qualcosa o meno per Daniela perchè ci sono nuove signore che hanno chiamato per fare la sua conoscenza. Il cavaliere nega di essere ancora interessato a lei, ma al tempo stesso non vuole conoscere queste nuove signore.

Questa sua risposta rafforza il sentore che lui sia ancora legato a Daniela, nonostante continui a negare. Per questo motivo Sara chiude la conoscenza, affermando che non ha alcun senso per lei continuare a conoscere qualcuno che ha la testa altrove ma lui non si scompone.

La puntata va avanti e Armando Incarnato cita proprio Daniela come esempio, affermando che molte dame lo hanno accusato di averci provato quando la realtà sarebbe ben diversa. Giovanni annuisce e si capisce subito che lui non vuole frequentare la dama perché convinto di ciò. Maria De Filippi interviene facendo notare ad entrambi che si sono sbagliati perché Daniela non intendeva affatto questo, ma aveva espresso il desiderio di portare questa conoscenza ad un livello superiore.

Giovanni invece ritiene di essere passato per quello che non è e a nulla sono serviti i tentativi della conduttrice di fargli cambiare idea, provando a mostrargli un punto di vista totalmente diverso: lui è resta nella sua posizione e non vuole saperne nulla.

Il tentativo di Maria De Filippi a Uomini e Donne è fallito, ma ha ugualmente invitato il cavaliere a riguardarsi la puntata per cogliere quello che non è riuscito ad afferrare in studio.