GF Vip daytime del 21/2/22, i concorrenti giocano a carte scoperte: ora cambia tutto

Al GF Vip tutti i nodi vengono finalmente al pettine e per i concorrenti è tempo di giocare a carte scoperte.

Il daytime del GF Vip è tornato sul piccolo schermo per un appuntamento davvero ricco e intenso. Basti pensare che la puntata di oggi precede la prima diretta di Alfonso Signori di questa settimana su canale 5 e per questo motivo l’appuntamento sarà diviso in due prima.

Durante la prima avremo modo di poter vedere le dinamiche che hanno visto protagonisti i vipponi nelle scorse ore, mentre nella seconda ci sarà uno speciale collegamento con il padrone di casa. Signorini, o Alfy come lo chiamano i suoi concorrenti, è pronto a rivelare in anteprima tutte le anticipazioni del GF Vip di questa sera dove si verrà a conoscenza anche dell’esito del televoto lanciato venerdì scorso, dove uno dei concorrenti sarà costretto a mettere uno freno al suo percorso nella casa più spiata d’Italia, ma procediamo con calma e vediamo che cos’è successo in queste ore perché i colpi di scena non sono di certo mancati.

Soleil Sorge gioca a carte scoperte: la verità su Alex Belli al GF Vip

La puntata di oggi inizia con il botto, mostrandoci subito la distanza che si è venuta a creare tra Kabir Bedi e Manila Nazzaro. Quest’ultima è rimasta particolarmente deluso da Katia Ricciarelli che ha preso a spada tratte le difese dell’interprete di Sandokan. Katia non ci è andata affatto leggere, puntualizzando sulla frase detta dalla sua ex amica che sottolineava come lui fosse terreno come loro e non soltanto un’essenza spirituale considerando che è un attore di Hollywood. “Lei ha fatto Miss Italia, ha mostrato le gambe e via” ha commentato la cantante in confessionale.

Spazio ovviamente anche al triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Quest’ultima accusa la coppia di essere due falsi e per questo motivo non riesce a lasciarsi andare, mentre lui ritiene che la falsa in realtà sei lei poiché non ammette di provare dei sentimenti verso di lui.

L’ex corteggiatrice però ha lanciato la bomba: Alex le avrebbe detto di essere innamorato di lei durante quella famosa notte sotto le coperte. Anche lei però, dopo un momento di rabbia, ha ammesso di aver provato amore nei suoi confronti.

Lo spazio alle dinamiche del Grande Fratello Vip però termina qui e la parola passa ad Alfonso Signorini, pronto a rivelare che cosa vedremo questa sera su canale 5.

Questa sera si parlerà proprio del triangolo amoroso e del bacio appassionato tra Soleil e Delia. Spazio anche Jessica e Barù. Lei non smette di dedicargli tutte le sue attenzioni e questa sera assisteremo ad una confessione del tutto inaspettata da parte sua.