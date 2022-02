Test: dimmi come cammini e scopri la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Ci sono tre modi di camminare diversi: quale ti appartiene? Quale tra queste camminate si avvicina di più alla tua? Fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando delle tue abitudini personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

Camminata 1: se hai scelto l’immagine a sinistra, vuol dire che sei una persona particolarmente riflessiva. Ti piace pensare ai fatti tuoi mentre cammini, a volte ti distrai e rischi di urtare gli altri passanti. Sei molto intelligente e ti piace sognare in grande, anche se a volte ti isoli da tutto e tutti per occuparti dei tuoi progetti.

Camminata 2 : se hai scelto l’immagine centrale, vuol dire che sei una persona molto elegante. Cammini come se fossi una celebrità, a testa alta e con il busto sempre dritto. Hai un grande carisma e non hai paura di nessuno. Sei socievole, ti piace fermarti a chiacchierare quando incontri qualcuno per strada. Ti piace stare al centro dell’attenzione e non hai nessun problema se gli occhi di tutti sono puntati dritti verso di te.

Camminata 3: se hai scelto la figura di destra, vuol dire che sei un gran lavoratore. Ti concentri soprattutto sulla tua vita professionale, quando cammini fai cadere il peso del corpo sulle gambe e non vai né troppo lento né troppo veloce. Ami stare in gruppo e provi sempre ad emergere attraverso le tue brillanti idee. Ti senti gratificato quando gli altri riconoscono le tue doti di leadership. Il tuo carisma ti precede.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è il tuo modo di camminare? Il profilo corrisponde al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.