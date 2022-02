Miriana Trevisan sbotta e piange: tutto quello che non ha mai detto

Tutto quello che Miriana Trevisan non ha mai detto: la gieffina sbotta e piange

Miriana Trevisan è una showgirl divenuta famosa dopo la sua grande partecipazione a Non è la Rai. Da settembre si trova nella Casa del Grande Fratello Vip e Miriana vuole portare un messaggio di amore e dolcezza.

Il suo modo di fare, però, non è apprezzato da tutta la Casa e durante la puntata di ieri sera c’è stato un duro scontro per Miriana. La gieffina è sbottata e finalmente ha detto tutto senza filtri.

Tutto quello che Miriana Trevisan non ha ma detto: la gieffina sbotta contro di Lei!

Miriana Trevisan cerca di mantenere un buon rapporto con tutti i concorrenti e questo è visto molto male da una gieffina. Si tratta di Katia Ricciarelli, donna adulta più cinica e con dei pensieri netti.

Durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip un dettaglio non è passato inosservato. Manila Nazzaro, sempre stata amica di Katia, si trovava dal lato opposto del divano, proprio accanto a Miriana.

La Ricciarelli di fronte a questo gesto è rimasta perplessa e anche molto delusa. Ecco che la cantante scoppia subito prima delle nomination prima contro Manila e poi affonda la Trevisan.

“Quanto è bugiarda Manila, io le ho dato troppo! Pensa te questa. Adesso facciamo la tua santificazione, tu stavi appiccicata a me dicendomi ‘aiutami’ ” dice palesemente ingelosita Katia e continua: “E non va bene quello che fai. Te ne sei andata da me, hai pure cambiato posto sul divano. Tu mi devi rispettare, sono una donna più grande di te!“.

La Ricciarelli pretende delle scuse dalla Nazzaro, ma lei dove si trovava quando Kabir Bedi offendeva Manila visto che ostenta tanto il fatto che lei c’è sempre stata?!

Katia ritiene che sia Miriana che Manila siano due vipere che fanno finta di essere delle sante. “Hai cambiato bandiera stando sempre accanto a Miriana ultimamente. Tu e lei siete sempre lì a sparlare. Che bugiarde e anche false, siete una peggio dell’altra” sbotta la cantante.

Lo sappiamo tutti che la Ricciarelli non si è mai permessa di parlare male alle spalle di qualcuno…

“Votami Miriana, tanto io farò lo stesso con te! Tu la devi smettere con questa faccia da santarellina. Cerca di essere una donna e non una bambina. Tu non hai le tue idee e stai con tutti, complimenti. Sei anche andata a ballare senza vestiti sotto la pioggia, brava” continua Katia con tanta cattiveria.

“Sono Katia Ricciarelli, puoi dirlo forte e tu invece chi sei? I giovani sono meglio di te e Manila credimi. Io ai più piccoli voglio bene e non a te. Fai il bel viso e poi mi nomini, vergognati. Stai zitta! Tu non devi parlare. Io sono fiera di me e si vede come ho lavorato, mentre lei è diventata la santa. Che rottura di scatole che sei” dice Katia e conclude: “Consolatevi tu e Manila, siete due Marie. Queste fanno le santarelline e sono due false“.

Miriana Trevisan controbatte duramente a Katia. Le dice tutto quello che non ha mai detto sul suo conto e sbotta. Ecco come la gieffina ha risposto per le rime

Miriana Trevisan sbotta contro Katia Ricciarelli: “Non piangerò per te, mai più“

Miriana Trevisan ha sempre sopportato e supportato Katia, ma all’ennesima accusa sbotta in diretta al Grande Fratello Vip.

E’ arrivata al suo limite e non vuole più permettere alla cantante di metterle i piedi in testa.

“Ti sbaglia Katia, Mani è sempre stata mia amica. Io non ti ho mai chiamata Giuda e vipera, adesso però te lo dico: sei una vipera!” commenta indignata la Trevisan e continua: “Noi non ti abbiamo mai offesa. Tu racconti una realtà che non esiste“.

“Sono felice di essere Miriana Trevisan e non provare a sminuirmi. Fiera della donna che sono e non riuscirai a farmi pensare il contrario. Ho 50 anni e sono forte e fiera, basta giudicarci. Se ti ho aiutata in passato non è perché sono falsa, ma perché mi piace dare una mano agli anziani e non voglio niente in cambio” commenta la gieffina innervosita.

“Non girare la frittata. Non piangerò per te mai più, vergognati” sbotta Miriana e conclude: “Hai attaccato e offeso tutti, hai detto parole forti e sei stata pure razzista“.

La Trevisan affonda Katia. Le ha dato tanto amore, ma questo non è stato apprezzato.

Secondo me Miriana ha cambiato tattica quando entrò il suo ex marito Pago mesi fa. Le disse di ballare, di essere bambina e leggera, e così la Trevisan ha fatto. Si è scoperta forte, gentile, dolce e soprattutto libera.

E’ per questo che con Katia Ricciarelli non può andare d’accordo, perché molte cose che Miriana ama fare, la cantante giudica negativamente.

La Trevisan sbotta contro la gieffina e la Casa del Grande Fratello Vip trema