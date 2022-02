Stefano De Martino, altro che Belen: viaggio con l’amore della sua vita

Stefano De Martino cancella tutti i rumors sul presunto ritorno di fiamma con Belen Rodriguez e lascia l’Italia con l’amore della sua vita.

Stefano De Martino risponde con i fatti alle voci su un presunto ritorno con Belen Rodriguez. Il gossip ha travolto nuovamente il conduttore napoletano dopo la fine della storia tra la showgirl argentina e Antonino Spinalbese e le paparazzate in cui Belen e Stefano si sono mostrati complici mentre trascorrevano del tempo insieme.

Di fronte ai vari pettegolezzi, De Martino che preferisce non parlare mai della propria vita privata, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente ha smentito il ritorno di fiamma con l’ex moglie. “Non c’è un ritorno di fiamma. Altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo. Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario”, sono state le parole dette dal conduttore napoletano. Oggi, inoltre, con un gesto dimostra di avere un unico, grande amore nella sua vita.

Stefano De Martino lascia l’Italia con l’amore della sua vita: foto

Le fan che sperano di conquistare il cuore di Stefano De Martino possono stare tranquille. Dopo aver smentito il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, il conduttore di Stasera tutto è possibile ha deciso di concedersi un viaggio con l’unica persona che amerà per sempre: il figlio Santiago.

“Vita” ha scritto Stefano nella didascalia che accompagna la foto che vedete qui in alto e che ha collezionato migliaia di commenti e like. Un viaggio tra padre e figlio quello organizzato da Stefano che trascorre con Santiago tutto il tempo libero che ha a disposizione. E Belen?

La showgirl argentina è rimasta a Milano dove si divide tra il lavoro con la conduzione della nuova edizione delle Iene insieme a Teo Mammucari e la figlia Luna Marì che sta crescendo con l’ex compagno Antonino Spinalbese. Per il momento, anche nella vita di Belen, gli unici amori sono i figli e il lavoro.

Ai microfoni di Verissimo, nella puntata del 20 febbraio, la showgirl argentina ha confermato di essere single: “Oggi sto bene. Al momento sono fidanzata con i miei gatti. Vivere da soli è più semplice. Per tanti anni sono stata sempre l’eterna fidanzata di qualcun altro: sono stati sempre lunghi periodi in cui mi lasciavo e mi riprendevo. So che sono una pasticciona, ma la mia non è leggerezza, è che spesso pecco di entusiasmo”.