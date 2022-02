“Andate a fare in c**o tutti”: nuovo abbandono al GF Vip?

Nuovo abbandono al GF Vip? “Andate a dare in c***o tutti“

Mancano solo tre settimana alla tanto attesa finale del Grande Fratello Vip e le strategie sono uscite allo scoperto.

Due finaliste sono già note e mancano le ultime nomination prima di scoprire chi potrà vincere il meritato montepremi.

Una concorrente è però stanca di tutte le falsità e le cattiverie della Casa. Non ce la fa più e, dopo aver mandato in c***o tutti, chiede di uscire dal gioco.

Scopriamo insieme di chi si tratta e cosa è accaduto al GF Vip. Si tratta di un nuovo abbandono?

Katia Ricciarelli, nuovo abbandono al GF Vip: “Andate a fare in c***o tutti!“

Alfonso Signorini, durante la puntata di ieri sera del GF Vip, si è divertito nel fare esporre la cantante Katia Ricciarelli.

La gieffina ha avuto un duro scontro con Alex Belli, poi Miriana Trevisan ed è finita anche in nomination.

Katia l’ha presa malissimo e ha cercato subito un modo per uscire dalla Casa senza passare dal televoto.

Per questo richiede ad Alfonso Signorini di farla uscire dal gioco prima del televoto, ma il conduttore le ha spiegato che questo non è possibile. L’unico modo che ha Katia di uscire è quello di fare un appello al pubblico.

Considerando i televoti delle passate nomination, la Ricciarelli può anche non richiederlo, perché ha sempre raggiunto percentuali effimere rispetto agli altri concorrenti.

“Alfonso io chiedo una cosa che è nuova, che forse non ti è mai stata chiesta. Senti, potrei uscire io, per cortesia? Ne ho bisogno. Voglio andare a casa mia, vorrei tanto andarci. E perché non mi trovo più” richiede Katia e continua: “Vorrei lanciare un appello al pubblico […] Era già una vittoria essere arrivata qui a 5 mesi dall’inizio, non ho mai avuto ambizioni di vincere, ma soltanto di vivere bene qui dentro”.

“Adesso non mi trovo più. Visto che sono considerata una persona di una certa età, è giusto che io me ne vada a casa e ne ho bisogno fisicamente, del mio spazio, dei miei affetti. Pubblico, vi prego, non consideratemi proprio. Il mio è un messaggio con il cuore, voglio andarmene via da qui“: Katia ha lanciato il suo appello ed è un nuovo abbandono al GF Vip.

Per concludere in bellezza, la Ricciarelli sbotta contro tutti i concorrenti della Casa e tira fuori parole velenose.

“Sono felice di uscire, perché non mi va di vedere queste facce da santarelline. Come sono contenta, mi sono liberata, adesso posso anche uscire… Sono contenta di essermi tolta un sassolino dalle scarpe, anzi un macigno, ora voglio uscire e andarmene” commenta la cantante e lancia la stoccata: “Adesso sono sbottata senza ritorno e voglio uscire, così lascio largo ai giovani. Andate a fare in c***o tutti!“.

Katia non se la prende proprio per le nomination, no no.

Dopo la puntata, l’amico e attore Davide Silvestri cerca di far ragionare Katia, ma la donna è arrivata al suo limite.

“No figuriamoci, non voglio più stare qui. Sono stata fin troppo, ma adesso non ci sto bene. Ok che manca poco, ma sono pur sempre tre settimane ancora da sopportare. Quindi voglio andarmene, spero che il pubblico mi ascolti” rilancia l’appello la Ricciarelli.

Katia vuole uscire … bene desiderio in avvio avveramento 😂 #GFVIP PIC.TWITTER.COM/KRVMWCHWZU — Miriana Trevisan Family (@Giulia150452701) FEBRUARY 22, 2022

Ho come l’impressione che giovedì uscirà dal gioco proprio Katia, ma non perché lo ha richiesto al pubblico. La Ricciarelli non ha ottenuto molti consensi durante il suo percorso, perché ha usato delle parole molto dure cariche di cattiverie e invidia, a mio parere. La cantante sa quale è il punto debole degli altri inquilini e punta proprio su quelli.

E’ un nuovo abbandono al GF Vip, ma sotto appello al pubblico. Credo che il desiderio di Katia verrà soddisfatto