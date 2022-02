La vippona sgancia una bomba nella notte al GF Vip: “Secondo me non stanno più insieme”. La coppia replica duramente sui social.

Botta e riposta a distanza tra i concorrenti del GF Vip. Tutto è accaduto dopo la quarantatreesima puntata del reality show quando, in veranda, gli inquilini della casa di Cinecittà che stanno aspettando il 14 marzo, giorno della finalissima, hanno commentato le dinamiche della puntata, ma anche gli ex concorrenti presenti in studio.

Al termine di ogni puntata, le telecamere del Grande Fratello Vip mostrano ai concorrenti ancora in casa il parterre dei vipponi presenti in studio. Lulù Selassiè, attenta a scovare la presenza del fidanzato Manuel Bortuzzo, tra gli ex concorrenti, ha notato Federica Calemme. Sophie Codegoni si è così lasciata andare ad un commento che ha scatenato la reazione dell’ex vippona napoletana.

GF Vip, frecciatine a distanza tra vippone

Al termine della scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Lulù Selassiè si sono ritrovate in veranda. “C’era anche Fede con un vestito mi pare sull’azzurro. Era bellissima”, ha detto la principessa etiope. “Secondo me non sta più con Gianmaria (Antinolfi ndr)”, ha sussurrato Sophie Codegoni lasciando perplessa Lulù che ha sempre fatto il tifo per Federica e Gianmaria.

Le parole di Sophie Codegoni che, dopo un flirt con Gianmaria, ha trovato l’amore con Alessandro Bascioni, non è passata inosservata. Oltre ad essere condivisa su Twitter dai fan di Gianmaria e Federica, anche la Calemme ha ascoltato le parole di Sophie e ha deciso di rispondere con una storia su Instagram.

“Da buona pettegola quale ho detto che secondo me Federica e Gianmaria non stanno più insieme”, ha aggiunto Sophie mentre era al tavolo con Lulù, Manila Nazzaro, Delia Duran e Jessica Selassiè. “L’ho vista io quando hanno inquadrato la zona concorrenti, diciamo. Aveva un vestito tipo celeste, bellissima”, ha puntualizzato Lulù che ha poi confermato di aver visto anche Gianmaria.

Federica Calemme, dopo aver ascoltato le parole di Sophie, ha deciso di replicare immediatamente. “Sophie, stai tranquilla. A casa tutto bene!”, è stata la risposta secca di Federica.

Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, Gianmaria e Federica rassicureranno in diretta Sophie Codegoni? La storia d’amore tra il manager e la modella, infatti, procede a gonfie vele.