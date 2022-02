GF Vip daytime 22/2/22, botta e risposta al vetriolo dopo la diretta: è guerra tra le due

Al GF Vip dopo la diretta con Alfonso Signorini tra le due c’è stato un botta e risposta al vetriolo: la guerra è appena cominciata.

Il daytime del GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani dopo una diretta, la prima di questa settimana, che è stata senza alcun dubbio ricca di colpi di scena. Il primo ha visto l’abbandono di Alex Belli.

L’ex stella di Centovetrine, dopo essere stato chiamato dagli autori come ospite di quest’edizione, ha scelto di abbandonare il programma dopo soltanto una settimana dal suo ritorno. Sua moglie Delia Duran ha preso atto della sua scelta, ma ha deciso di proseguire con il suo percorso e di concentrarsi su se stessa piuttosto che farsi influenzare dalle scelte prese da lui, ma non solo. Durante la diretta di ieri sera, in compagna di Alfonso Signorini, abbiamo assistito anche all’eliminazione a sorpresa di Kabir Bedi, che dopo essere stato per settimane e settimane il preferito del pubblico ha perso l’ultimo televoto che lo ha visto protagonista.

Scopriamo insieme però quello che non abbiamo avuto modo di poter vedere ieri sera, in quanto grazie al daytime del GF Vip ci vengono mostrati tutti i confessionali dei vipponi.

Soleil Sorge e Delia Duran: il botta e risposta dopo la diretta del GF Vip

Il daytime del Grande Fratello Vip di oggi parte subito con il botto, mostrandoci subito Soleil Sorge che ribadisce che lei non ha mai voluto Alex Belli nella sua vita come fidanzato, nonostante lui, secondo il suo parere, sia entrato con la voglia di dimostrare l’esatto contrario.

“Io ho amato la sua persona prima di capire chi fosse” ha confidato la gieffina, mentre c’è chi come Sophie Codegoni non comprende come mai lui voglia determinate dimostrazione quando a pochi centimetri da lui c’è sua moglie Delia Duran. Quest’ultima sembra aver chiarito ogni dubbio con Soleil, tanto da confidarle di volerle molto bene.

“Lei è una pedina di Alex, non è una persona ingenua” ha ammesso la Sorge in confessionale, che è stata poi difesa da Katia Ricciarelli che è convinta che la sua amica sia caduta in una trappola. “Io rispetto il suo modo di vedere le cose, ma lei deve rispettare il mio” ha commentato Delia in confessionale subito dopo la puntata.

Soleil Sorge però è rimasta sorpresa della scelta di lei di proseguire il suo percorso senza il marito nella casa e quando ha chiesto spiegazioni, Delia l’ha gentilmente invitata a pensare alle sue cose.