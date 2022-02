Uomini e Donne puntata 22/2/22, Gemma a cuore aperto: non l’aveva mai detto prima

A Uomini e Donne, Gemma Galgani ha scelto di raccontarsi a cuore aperto rivelando quello che non aveva mai detto prima.

Uomini e Donne oggi ha fatto da scenario alla confessione a cuore aperto di Gemma Galgani, che ha scelto di raccontarsi come mai prima d’ora, ma prima di questo momento passiamo ad uno scontro acceso che ha avuto con la sua nuova rivale Nadia.

Quest’ultima non ha apprezzato l’intervista rilasciata dalla sua collega al magazine dedicato al programma, in cui viene accusata di essere poco solidale perché ha invitato Massimiliano ad uscire, quando lui interessava a lei. Tra le due nasce l’ennesimo scontro e volevano parole forti. Il cavaliere, sotto richiesta di Tina Cipollari, interviene e precisa che lui non vuole conoscere Gemma perché non è attratto da lei e che Nadia o nessun altro ha colpe in merito a quanto accaduto.

La Galgani è convinta del contrario e la puntata prosegue mostrandoci un’altra storia che sta affrontando alti e bassi.

Gemma Galgani: la confessione a cuore aperto a Uomini e Donne

Al centro studio ci sono Alessandro e Pinuccia. La dama dichiara in studio, per l’ennesima volta, di voler chiudere questa conoscenza in quanto lui l’avrebbe sempre trattata male e mancato di rispetto. Inoltre non l’avrebbe cercata durante l’ultima registrazione e per lei questi sono tutti segnali di non interesse.

Maria De Filippi le fa notare che anche lui era dispiaciuto per come erano andate le cose e che deve venirgli anche lei incontro alle sue esigenze. La dama non vuole sentire ragioni e fa scattare la furia di Tina Cipollari.

L’opinionista accusa la dama di essere ingiusta, in quanto ha descritto Alessandro come un poco di buono e questo non sarebbe giusto perché lui è una brava persona e non le ha mai mancato di rispetto. Pinuccia non accetta le critiche che le vengono poste e scoppia in lacrime accusando Tina di essere una donna cattiva perché l’ha ferita e per questa sta facendo una brutta figura.

Maria le fa notare che lei deve fare quello che si sente e non deve assolutamente tenere conto del giudizio altrui, senza farsi influenzare da quello che pensa la gente. La parola passa poi a Gemma Galgani poiché la padrona di casa nota un suo momento di debolezza.

Gemma ammette di aver passato male il San Valentino perchè durante quella giornata ha tenuto un’intervista in cui le hanno chiesto se il suo troppo amore deriva dalla mancanza di una maternità.

Quella domanda l’ha fatta riflettere e spinta a pensare come sarebbe stata la sua vita se avesse preso una piega diversa. A consolarla, colpo di scena, è stata proprio la sua rivale Nadia.