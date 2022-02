Diletta Leotta senza pace: l’indiscrezione che spiazza tutti

Riguardo la vita sentimentale di Diletta Leotta arriva una nuova indiscrezione che spiazza tutti. Cosa sta succedendo alla bella conduttrice

È bellissima e indubbiamente molto amata, eppure la vita sentimentale di Diletta Leotta è tormentata. Le sue love story fanno sempre parlare moltissimo, in particolare quella che ha avuto (seppur con qualche incognita) con il bellissimo attore turco Can Yaman. Un fidanzamento molto chiacchierato, che come accennavamo ha lasciato qualcuno diffidente sull’effettiva “autenticità” della relazione tra i due, che comunque dovrebbe esserci stata.

In ogni caso la loro storia è finita, e la bella conduttrice di Dazn è rimasta per un po’ “libera”. Poi il gossip ha raccontato del suo fidanzamento con il modello Giacomo Cavalli. Anche in questo caso si trattava di una coppia da sogno, che è stata oggetto della caccia dei paparazzi. E come per Can Yaman, i riscontri visivi non sono mancati. I due sono stati visti spesso insieme, e sembra che loro frequentazione sia stata molto intensa. Ovviamente, quando sono stati ritratti insieme l’atteggiamento di entrambi era inequivocabile.

Diletta Leotta ancora in crisi sentimentale: cosa sta succedendo

Eppure, a quanto pare questa storia d’amore sarebbe già finita. Non si conoscono i motivi, ma qualcosa fa pensare che sia stata una scelta di lei, coinvolta molto dal lavoro e vogliosa di trascorrere più tempo con le amiche. Tra queste la cantante Elodie Di Patrizi e la giornalista Lorenza di Prima. Anche per questo motivo la Leotta non viene “paparazzata”, ormai, da diverso tempo. In effetti non starebbe frequentando nessun uomo. Probabilmente, per la 30enne un periodo di riflessione, magari in attesa di trovare il vero amore.

Conobbe il classe 1993 Giacomo Cavalli, originario di Brescia, durante una vacanza estiva. Voleva far il manager ma si è lanciato nel mondo della moda. E’ anche appassionato di vela, visto che il padre lo faceva per lavoro ma lui non è riuscito a ripetersi e ha cercato strade diverse. Da Can Yaman a Giacomo Cavalli, tutti si chiedono chi sarà il prossimo? Di certo a Diletta i pretendenti non mancano. È talmente bella e desiderata che non deve far altro che scegliere…