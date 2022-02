Gemma Galgani, ora parla la sorella: la verità su Uomini e Donne

Uomini e Donne, la sorella di Gemma Galgani si scatena e rivela tutta la verità sul programma di Maria De Filippi: dichiarazioni inaspettate

In un modo o nell’altro è sempre al centro dell’attenzione. A Uomini e Donne Gemma Galgani è al centro dell’attenzione, per un motivo o per un altro. Stavolta ha parlato di lei la sorella, che ha provato a fare chiarezza su molti aspetti che circondano il “personaggio” di Gemma e tutto il mondo che ruota attorno a lei. Come i fan del programma bene sanno, la “Dama di Torino” è criticata perché passa da un amore all’altro, facendosi prendere sempre molto.

Stavolta, la sorella Silvana Galgani ha deciso di difenderla a spada tratta, provando a chiarire molte cose. “E’ una persona buona, generosa. Anche troppo. Si è sempre buttata a capofitto nelle cose e continua a farlo ancora oggi. Ecco perché per lei ogni storia d’amore è “la” storia d’amore”. La sorella ha parlato a “Uomini e donne Magazine”, spiegando che tra lei e Gemma c’è un amore viscerale.

Uomini e Donne, la sorella di Gemma Galgani vuota il sacco

“E’ sempre stata bellissima e ribelle, fin da adolescente”, ha spiegato Silvana. “A volte la chiudevano in casa, ma lei trovava sempre il modo di scappare”, ha detto. La famiglia di Gemma ha origini toscane: le sorelle sono tre, nate tutte a sette anni di distanza l’una dall’altra. La “Dama” è stata descritta come possessiva verso le persone che ama, anche quando era piccola. Ha spiegato che la sorella le è molto affezionata, e quando erano piccole le è stata vicino a causa di una brutta malattia.

Insomma, per Silvana la sorella Gemma è un vero e proprio mito, e per questo vuole difenderla a tutti i costi. “A volte ho voglia di spegnere la televisione – ha spiegato ancora Silvana – perché Tina Cipollari non si comporta affatto bene con lei. Questo mi addolora, perché anche se dice cose giuste, i suoi toni sono sempre duri, e io non li tollero”. Insomma, Silvana ammette che a volte Gemma sbaglia, ma è dispiaciuta di vederla tesa e spossata per i continui litigi.