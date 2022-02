Attacco choc a Miriana Trevisan: il duro affondo dell’ex vippone

Attacco choc al GF Vip: il duro affondo dell’ex vippone nei confronti di Miriana Trevisan

Il Grande Fratello Vip è alle battute finali; meno di due settimane e scopriremo chi sarà il vincitore di questa sesta edizione.

Sono passati più di cinque mesi dall’ingresso dei vipponi nella Casa e tutti si sentono stanchi, suscettibili e impazienti.

Le carte sono state svelate e anche i legami all’interno del reality show. Molti concorrenti hanno voglia di vincere e farebbero di tutto per guadagnare il tanto ambito montepremi.

Un ex concorrente però non ce la fa più e lancia il duro affondo nei confronti di Miriana Trevisan, al televoto per l’eliminazione di lunedì 28 febbraio.

Scopriamo insieme cosa è accaduto e perché ha deciso di fare un attacco choc

Attacco choc al GF Vip: duro affonda da Nicola Pisu nei confronti dell’ex fiamma, Miriana Trevisan

Nicola Pisu, figlio della patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani, ha partecipato a questa sesta edizione del GF Vip.

Il ragazzo ha avuto un passato difficile con la droga. E’ entrato in ben 7 comunità diverse e sua madre ha deciso di denunciarlo dopo che Nicola le aveva rubato dei soldi per procurarsi le sostanze stupefacenti.

Pisu entra nella Casa del Grande Fratello Vip in punta di piedi e trova un forte legame con la showgirl Miriana Trevisan. La donna gli sta accanto, lo accudisce e i due finiscono per baciarsi.

La gieffina però ha sempre avuto tanti dubbi nei suoi confronti rispetto alla differenza di età e al passato di Nicola. Miriana decide di finirla con il concorrente per evitare che il pubblico si crei dei castelli per aria che la vippona non riesce neanche a vedere.

Pisu viene poi eliminato dal gioco e il legame con la Trevisan rimane freddo, ma rispettoso.

Dopo mesi di silenzio, però, Nicola è stufo e lancia un affondo choc nei confronti dell’ex fiamma. Quello che ha visto e sentito lo ha lasciato di stucco e adesso è pronto a dire la sua.

L’ex vippone pubblica un video sul suo profilo Instagram e affonda Manila e soprattutto Manila.

“Ciao a tutti ragazzi, voglio fare un video perché non ne posso più di sentire cose brutte sul mio conto da parte della signorina Miriana e di Manila. Io a loro non ho fatto nulla, anzi, mi sono sempre comportato bene e le ho sempre rispettate” dice Nicola.

L’ex vippone rivela di aver sentito delle parole poco carine dalle due ex coinquiline.

“Anche stanotte sparlavano di me dicendo che sono un drogato, un tossicodipendente, quando è vero che lo sono stato, questa è una cosa pubblica” confessa Pisu e continua: “Io l’ho dichiarato, ma questa cattiveria nel dirlo senza nemmeno una prova, senza niente, solo per pura cattiveria nei miei confronti, io non l’accetto. Visto che al momento non ho la possibilità di potermi confrontare, faccio questo video“.

Nicola utilizza un modo tranquillo e pacato nel dire quello che pensa e quello che ha sentito, ma ecco che arriva l’attacco choc nei confronti di Miriana Trevisan.

“Poi io voglio dire, GF aiutate Miriana, una donna che dice di vedere i fantasmi e ci parla oppure dice che riesce a diagnosticare i tumori… ma non stai bene, quindi ti consiglio di farti curare” conclude in modo duro l’ex vippone.

Visualizza questo post su Instagram UN POST CONDIVISO DA NICOLA PISU MIRIGLIANI (@NICOLA.PISU.MIRIGLIANI)

Nicola Pisu lancia un attacco choc nei confronti di Miriana Trevisan. I due non sono riusciti a chiudere il loro legame in modo tranquillo e forse un po’ di astio è rimasto.

L’ex vippone, giustamente, non ha più voglia di sentir parlare di lui solo per il suo passato anche perché questo è già noto a tutti. Chissà come la showgirl risponderà a queste accuse durante la puntata di lunedì del GF Vip