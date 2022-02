E’ stato uno dei grandi amori di Belen Rodriguez: ecco com’è e cosa fa oggi. Uno degli ex della showgirl argentina ha una storia particolare

Belen Rodriguez è sempre meravigliosa, e da anni fa girare la testa dei suoi fan. La showgirl argentina, da decenni trapiantata in Italia è diventata famosa anche per le sue love story. Essendo sempre stata bellissima, c’era sempre curiosità e attenzione su chi fosse il suo fidanzato di turno, e in effetti ne ha avuti tanti. Uno di questi risale a ormai tanti anni fa, e forse qualcuno lo ha dimenticato. In effetti era un personaggio molto noto quando era di più al centro del palcoscenico, ma adesso si è defilato.

A differenza di come potrebbe sembrare, non è un personaggio dello spettacolo, ma dello sport. E’ stato infatti un calciatore di buon livello, vestendo la maglia di squadre importanti come Milan, Roma, Juventus e tante altre. E’ stato convocato anche qualche volta con la nazionale italiana. Una carriera di attaccante finita nel 2019, quando ha deciso di uscire totalmente dal mondo del calcio e di dedicarsi ad altro. Il suo ritiro risale al 2019, e da allora è un po’ scomparso.

Uno dei grandi ex di Belen Rodriguez oggi si gode la vita

Parliamo di Marco Borriello, che oltre a essere un discreto calciatore era anche, indubbiamente, un bellissimo ragazzo. Non a caso fece perdere la testa a Belen, ma poi la loro love story è finita. Dopo aver lasciato il calcio Borriello si è trasferito ad Ibiza. A dirla tutta lì fa il dirigente sportivo, ma si occupa di ambiti diversi rispetto al suo passato. Da buon “godereccio”, il buon Marco Borriello ha fatto l’ottima pensata di andare a vivere a Ibiza, meta delle sue vacanze più volte l’anno.

E giustamente si considera felice, e contento. si diverte a Padel (il famoso sport simile al tennis) e a quanto pare non desidera più di tanto una famiglia. Si diverte, prende lezioni di vela e sfrutta il gruzzolo che si è messo meritatamente da parte facendo il calciatore per tanti anni. Con Belen è stato fidanzato dal 2004 al 2008, ma non sono mancate altre fidanzate famose. Oggi pare stia con Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, ma non ci sono conferme e a quanto pare Borriello preferisce definirsi single e rimanere libero sottotutti i punti di vista.