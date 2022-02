Record storico al Grande Fratello Vip: è lei a portarlo a casa

La gieffina porta a casa un record storico al Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip è un reality show che esiste da tantissimi anni. Prima con la versione Nip con personaggi comuni e negli ultimi sei anni con la versione Vip.

Che piaccia o meno, il GF Vip ha costruito una parte della televisione italiana e con questo anche dei record. Il gioco nelle varie edizioni si ripete, perché le regole fondamentali sono sempre le stesse e con l’andare avanti degli anni, tanti nuovi primati vengono raggiunti.

Ecco che una vippona che si trova adesso nella Casa più spiata d’Italia porta a casa un record storico.

Scopriamo cosa ha conquistato la concorrente al Grande Fratello Vip

Un record storico per Miriana Trevisan: una conquista al Grande Fratello Vip

Miriana Trevisan è una delle protagoniste di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip e si trova ancora nella Casa in attesa di scoprire o meno se riuscirà a raggiungere la tanto attesa finale.

La showgirl diventa nota grazie alla sua partecipazione a Non è la Rai e nella sua carriera ha lavorato con volti veramente importanti del nostro paese e meno.

La gieffina ha deciso di portare al GF Vip la dolcezza e l’amore, un messaggio molto tosto da tenere costante all’interno del reality show.

Il pubblico, durante il percorso di Miriana, la elimina dalla Casa, ma la gieffina è riuscita a rientrare grazie al biglietto di ritorno. Da quel momento è divenuta più sicura di se stessa e non ha più avuto paura di parlare, palese anche dal fatto che la sua voce non tremava più quando Alfonso Signorini le chiedeva un suo parere.

Balla, canta, ride e coccola tutti, Miriana riceve pochi riconoscimenti da alcuni inquilini, ma ecco che arriva una grande novità per la showgirl. E’ riuscita a portarsi a casa un record storico e a rivelare la notizia è un post su Twitter.

“Con 55 nomination ricevute, Miriana Trevisan è diventata la concorrente più nominata nella storia del GF Vip, superando Maria Teresa Ruta (GF VIP 5) e Amedeo Aterrano (GF 12), entrambi a 52 nomination”: si legge sul social network.

Sarà una soddisfazione per la showgirl? Credo proprio di sì. Questa è la prova che Miriana è molto forte e ha un grande pubblico che la sostiene.

Il numero delle volte in nomination, invece, con quella della puntata di giovedì sera, è arrivata a quota 12.

Miriana Trevisan è diversa nella Casa, a mio parere. Ha portato amore e dolcezza e in questa edizione è stata veramente una prova difficile.

Alcuni concorrenti apostrofano la gieffina con soprannomi come vipera e Giuda e Miriana risponde ballando e sognando ad occhi aperti. E’ proprio per questo che viene molto invidiata, sempre a mio parere.

Anche se non vincerà il Grande Fratello Vip, è riuscita a portarsi a casa un record storico e nessuno in questa edizione può dire lo stesso